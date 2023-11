La estatua de César Acuña fue retirada de manera repentina de la sede de la Universidad César Vallejo (UCV), en Trujillo. Sin embargo, según el gobernador regional y líder de Alianza para el Progreso (APP), su “monumento” retornará en cualquier momento a la sede principal de la casa superior de estudios. Explicó que fue retirada porque se detectaron fallas en los acabados de su estatua.

“Este es un reconocimiento que no se puede ocultar. Si la han retirado quiero decirles que fue porque creo que lo están mejorando. El color no coincide con lo que debió ser, con lo que para su gusto era. No puedo caer en el juego de medios de comunicación, son mezquinos para no reconocer y valorar a personas de éxito”, afirmó.

Según Acuña, la iniciativa de colocar esta estatua en la UCV fue una iniciativa de personas que lo conocen desde hace 43 años y que, por lo tanto, consideran que este era el mejor reconocimiento. Sostuvo que, este tipo de acciones deben darse cuando el “homenajeado” está vivo.

“Las personas deben ser reconocidas y valoradas en vida, esta estatua proviene de personas que me conocieron hace 43 años cuando fundé la academia ingeniería, le cambié la vida a los jóvenes. Fundé la Universidad César Vallejo, la Universidad Señor de Sipán y la Autónoma. No es que sea vanidoso pero creo que va a ser imposible que aparezca un peruano y funde tres universidades”, indicó.

El apepista, en ese sentido, defendió el reconocimiento porque está seguro que ha realizado los méritos suficientes.