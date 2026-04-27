Más de 400 personas fueron inmunizadas durante los dos primeros días de la Semana de Vacunación en las Américas en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña, donde familias enteras acudieron para completar sus cartillas de inmunización con las 18 vacunas disponibles del esquema regular.

La campaña, que lleva el lema “Vacunación para todos”, inició el 25 de abril y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo en más de 6 mil establecimientos de salud a nivel nacional.

Las 18 vacunas del esquema regular protegen contra 28 enfermedades a niños, jóvenes, adultos, gestantes y adultos mayores, así como a la población pediátrica hospitalizada de nuestro instituto.

El objetivo es prevenir, por ejemplo, influenza pediátrica, influenza para adultos con comorbilidades, influenza para adultos mayores, difteria, tétano, hepatitis B, neumococo, polio, tos ferina, sarampión, paperas y rubéola, entre otras.

Cabe mencionar que los interesados podrán acercarse al vacunatorio del INSN Breña, ubicado en el Jr. Independencia 121 – Breña – Puerta n.º 7, de lunes a sábado, en los horarios de 7:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.

El director general del INSN, Benjamín Pimentel Román, instó a los padres de familia a acudir con sus hijos e hizo un llamado a la población a protegerse y contribuir a la salud colectiva acudiendo oportunamente a vacunarse.

Cabe recordar que durante el 2025, el Centro de Vacunación del INSN inmunizó a 45 736 personas, de las cuales fueron 350 niños y niñas con primera dosis de sarampión, paperas y rubéola; así también 308 con segunda dosis.