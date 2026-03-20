El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que el otoño 2026 se inició oficialmente a las 9:46 de la mañana, marcando el cambio de estación en el país.

De acuerdo con el especialista Yuri Escajadillo, este periodo se caracterizará por temperaturas más elevadas de lo usual, principalmente en la franja costera.

Las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima Metropolitana estarán entre las zonas más afectadas por este incremento térmico. En estos lugares se anticipan valores superiores al promedio estacional, lo que modifica el comportamiento habitual del clima en esta época del año.

En Lima, el Senamhi precisó que los distritos cercanos al litoral, como el Callao, registrarán temperaturas entre 17 y 25 grados Celsius, mientras que en zonas más alejadas del mar, como La Molina y Santa Anita, los valores podrían ubicarse entre 16 y 27 grados.

Estas condiciones están relacionadas con la presencia del niño costero, fenómeno que eleva la temperatura del mar frente al litoral peruano y se mantendría con intensidad débil hasta diciembre.