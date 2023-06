Debido a que existe la probabilidad de que que las condiciones de El Niño costero en nuestro país continúen con una magnitud de fuerte a moderada hasta, por lo menos, inicios de primavera, es necesario conocer cómo influye este fenómeno en el aumento de la temperatura entre junio y agosto.

Yuri Escajadillo, especialista en climatología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), detalló a la Agencia Andina que las temperaturas mínimas y máximas del aire, a lo largo de la costa peruana presentarán valores sobre lo normal, en cambio, al interior del país, las temperaturas oscilarían entre sus rangos normales.

¿Cómo incide El Niño en el clima?

Según Escajadillo, al término del otoño, la incidencia de El Niño costero se aprecia en el aumento de entre 2 y 3 grados Celsius en la temperatura.

“En el pronóstico estacional del Senamhi, las temperaturas mínimas para los tres meses que vienen indica temperaturas sobre sus valores normales. El Niño está modulando las temperaturas a nivel costero. Ya sabemos que estamos en estado de alerta de El Niño costero y que la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana está de 2 a 3 grados Celsius sobre sus valores normales”, afirmó en entrevista.

El especialista indicó que el Senamhi prevé que las temperaturas máximas del aire se presentarán por encima de lo normal en gran parte de país, a excepción de la sierra norte occidental y selva sur del país.

El último comunicado oficial del Enfen, se mantiene el estado de alerta de El Niño costero. (Foto: Senamhi)

¿Qué ocurrirá con las lluvias?

Durante la temporada junio-agosto las lluvias serán escasas a nivel nacional, especialmente en el sector occidental del país; con un pronóstico de normal a bajo lo normal en la sierra y selva del país, mientras que, en la costa norte y centro se esperan condiciones sobre lo normal.

“¿Por qué no tenemos lluvias extremas como en el verano si tenemos la presencia de El Niño costero? Ello se debe a que los sistemas atmosféricos que generan las lluvias y que están presentes en el verano, ahora ya no están. Hay que recordar que para que se produzcan las lluvias se necesita no solo la temperatura superficial del mar, sino también condiciones atmosféricas como el transporte de humedad, factor que está ausente ahora”, precisó.

Para el caso de las lluvias en la sierra y selva del país, Escajadillo dijo que “mientras que en la costa se dan todavía condiciones húmedas que produzcan garúas, en la sierra y selva se espera deficiencia de lluvias, especialmente en la sierra sur y central, así como la sierra norte”.

“Para este trimestre junio-agosto tendremos déficit de lluvias en la sierra sur y central, y en la selva norte, se tendrá de condiciones normales a cálidas”, remarcó.