Del 8 al 10 de septiembre se esperan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno incluirá nieve, granizo, aguanieve y lluvia entre el martes y el jueves.

Según el Aviso n.º 353, se espera la caída de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra centro y sierra sur.

Asimismo, estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Así también, no se descarta lluvia dispersa en la costa norte.

DETALLE

De acuerdo al reporte, el martes se esperan acumulados entre 10 y 18 mm/día en la sierra norte, entre 8 mm/día y 12 mm/día en la sierra centro y 7 mm/día y 15 mm/día en la sierra sur.

Para el miércoles 9 se prevén acumulados de 7 y 14 mm/día en la sierra norte, entre 8 mm/día y 16 mm/día en la sierra centro y valores entre 9 mm/día y 17 mm/día en la sierra sur.

Asimismo, el jueves 10 se pronostican entre 7 y 12 mm/día en la sierra centro y valores entre 7 mm/día y 15 mm/día en la sierra sur.

Cabe mencionar que parte de las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno están en alerta amarilla.