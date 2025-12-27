El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre advirtió sobre la persistencia del uso ilegal de animales silvestres en rituales de “limpia” y buena suerte durante las celebraciones de fin de año. El quirquincho andino, categorizado en peligro de extinción, figura como uno de los más utilizados en ceremonias que se registran principalmente en el sur del país.

Según el reporte de Serfor, en los últimos dos años se intervinieron 10 113 especímenes de fauna silvestre en todo el país, encontrados vivos, muertos o como partes y derivados. Del total, 2 319 fueron hallados en aduanas, aeropuertos, ferias, mercados y vía pública, lugares donde se concentra el uso de fauna con fines rituales.

En la provincia de San Román, Puno, se identificó el uso del quirquincho vivo durante ferias en zonas como el cerro Pojracasi. En Arequipa, la especie es pasada alrededor de las personas, viva o taxidermizada, como parte de ceremonias de “limpia” para eliminar malas energías.

Maltrato y riesgo sanitario

Víctor Vargas, especialista del Serfor, denunció que los animales “son mantenidos en condiciones deplorables, escondidos en baldes, cajas o carteras, sin agua ni alimento, lo que les genera estrés extremo, sufrimiento y riesgo de muerte”. Advirtió además que su manipulación constante incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

El organismo también identificó la comercialización de plumas, pieles, colmillos y artesanías elaboradas con fauna silvestre, prácticas que alimentan redes de tráfico ilegal y normalizan la explotación de especies protegidas.

Sanciones y denuncias

El Midagri recuerda que la tenencia, uso o comercialización del quirquincho constituye una infracción muy grave sancionable con multas que superan las 10 UIT (más de S/ 51 500) y penas de hasta cinco años de prisión.

Por ello, el Serfor impulsa “Rituales sin crueldad” para promover alternativas simbólicas sin maltrato animal y exhorta a denunciar casos de uso ilegal al WhatsApp 947 588 269.