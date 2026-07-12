El sexto friaje del año comenzó este domingo 12 de julio en la selva peruana con lluvias de ligera a moderada intensidad, descenso de la temperatura diurna y fuertes ráfagas de viento, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
De acuerdo con el aviso meteorológico N° 274, de nivel de alerta amarillo, se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 45 milímetros por día en la selva central y alrededor de 55 milímetros por día en la selva sur.
El organismo precisó que este evento climático se extenderá hasta el lunes 13 de julio y estará acompañado de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Las regiones comprendidas en el pronóstico son Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali, donde las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, usar ropa de abrigo y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias.
Asimismo, la entidad aconsejó consumir bebidas calientes y alimentos que ayuden a fortalecer el organismo, además de mantener reservas de agua potable y alimentos en lugares seguros.
En caso de presentar síntomas de infección respiratoria, instó a acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.