El sexto friaje del año comenzó este domingo 12 de julio en la selva peruana con lluvias de ligera a moderada intensidad, descenso de la temperatura diurna y fuertes ráfagas de viento, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el aviso meteorológico N° 274, de nivel de alerta amarillo, se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 45 milímetros por día en la selva central y alrededor de 55 milímetros por día en la selva sur.

El organismo precisó que este evento climático se extenderá hasta el lunes 13 de julio y estará acompañado de descargas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Las regiones comprendidas en el pronóstico son Cusco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali, donde las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura, usar ropa de abrigo y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas vulnerables para prevenir enfermedades respiratorias.

Asimismo, la entidad aconsejó consumir bebidas calientes y alimentos que ayuden a fortalecer el organismo, además de mantener reservas de agua potable y alimentos en lugares seguros.

En caso de presentar síntomas de infección respiratoria, instó a acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

🌧️❄️ #Senamhi #Minam La selva peruana registrará el #Sextofriaje del año

Del 12 al 14 de julio, el ingreso de una masa de aire frío ocasionará lluvias de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas ⚡, ráfagas de viento 💨 y un descenso de las temperaturas. pic.twitter.com/kiXxOpEccd — Senamhi (@Senamhiperu) July 12, 2026

📣🌧️#Aviso #Senamhi #Minam Del 12 al 13 de julio, se espera la presencia de lluvias en la selva.



✅Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento



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