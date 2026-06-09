Un sismo de magnitud 4.5 se registró este lunes 9 de junio en la región Loreto, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento sísmico ocurrió a las 13:17:22 horas y tuvo una profundidad de 48 kilómetros.

Según el organismo científico, el epicentro se localizó a 96 kilómetros al sureste del distrito de Lagunas, en la provincia de Alto Amazonas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0347

Fecha y Hora Local: 09/06/2026,13:17:22

Magnitud: 4.5

Profundidad: 48 km

Latitud: -5.91

Longitud: -75.15

Intensidad: III Lagunas

Referencia: 96 km al SE de Lagunas, Alto Amazonas - Loretohttps://t.co/hIsvBcGAAY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 9, 2026

IGP reportó intensidad III en Lagunas

El Centro Sismológico Nacional precisó que el evento alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli Modificada en la localidad de Lagunas.

Las coordenadas del epicentro fueron latitud -5.91 y longitud -75.15, en una zona de actividad sísmica frecuente debido a la ubicación geográfica del país dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento telúrico.

Perú se mantiene entre los países con mayor actividad sísmica

Perú registra constantemente movimientos sísmicos debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú recomienda a la población mantener activas sus medidas de prevención y contar con una mochila de emergencia ante posibles eventos de mayor magnitud.

Datos clave

Fecha: 9 de junio de 2026.

Hora: 13:17:22.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: 48 kilómetros.

Epicentro: 96 kilómetros al sureste de Lagunas, Alto Amazonas (Loreto).

Intensidad: III en Lagunas.

Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP).