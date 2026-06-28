Los sitios arqueológicos Wayawillka, ubicado en el distrito de Tumay Huaraca, provincia de Andahuaylas, en Apurímac; y Arwaturo, en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, en Junín, recibieron la protección provisional de parte del Ministerio de Cultura.

La medida fue oficializada a través de las resoluciones directoriales N.º 000189-2026-DGPA-VMPCIC/MC y N.º 000188-2026-DGPA-VMPCIC/MC, ambas publicadas en el diario El Peruano.

APURÍMAC

El documento advierte que el monumento arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación verificada debido a agentes antrópicos. Durante la inspección, se encontró la apertura de una trocha carrozable, pastoreo, agricultura, etc.

La disposición de protección es por dos años, salvo que se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios. En caso de darse, la declaración y delimitación definitiva es de tres años calendario.

Entre las medidas preventivas, se determinó la paralización de labores para trochas carrozables.

JUNÍN

En este caso, advierte que el monumento arqueológico prehispánico se encuentra expuesto a posibles afectaciones por parte de agentes antrópicos. Entre ellos, colocación de paneles de señalización y construcción de una caseta al interior del polígono de delimitación; extracción de piedras, remoción de tierra y plantación de quinuales; instalación de una antena; ampliación de una trocha carrozable; terrenos de cultivo; fogatas; y acumulación de basura.

Ante las actividades que afectarían el sitio arqueológico, se ordenó la paralización y el cese de las mismas. Así también, se determinó la protección por dos años.