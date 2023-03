Panorama desolador. Hasta la fecha, en la región Lambayeque suman 1456 viviendas destruidas, 3111 viviendas inhabitables y 21,152 personas damnificadas, producto de las lluvias intensas y el desborde de ríos, tras el paso del ciclón Yaku.

Según el cuadro de evaluación de daños elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), los distritos con mayor número de afectados y casas devastadas son Íllimo, Mórrope, Túcume, Móchumí, Monsefú y Pacora.

Las cifras fueron expuestas por el gobernador regional, Jorge Pérez Flores , durante una reunión con el presidente del Congreso, José Williams Zapata y legisladores lambayecanos en la sede del COER.

“Es morboso e inhumano que nos estén pidiendo datos de distritos que no tienen Internet, luz y agua y nos digan que mientras no llenen las fichas EDAN no podrán recibir ayuda. Salas tiene 0 damnificados, 0 casas inhabitables, pero es uno de los distritos más destruidos. Por eso nuestra estimación es de 13703 afectadas”, aseveró.

Agregó que el almacén del COER es para 10,000 personas, pero está casi vacío tras el envío de ayuda solo para Íllimo, Pacora, Oyotún y Olmos. “Eso no pueden ver los genios (del Ejecutivo)”, dijo.

Obras

Ante esta situación, Pérez Flores propuso un plan de cierre de brechas para los próximos 4 años, mediante mecanismos de intervención y financiamiento inmediato para obras de prioridad.

“Nuestro río La Leche, que es el que se ha desbordado, ha llegado a 400 metros cúbicos por segundo, sin embargo, en épocas fuertes llega a 1200 metros cúbicos por segundo, o sea lo que ha habido es una pequeñez del embate real que podemos tener en cualquier momento. Si ahora que estamos advertidos no actuamos sí somos cómplices. Es momento de sentarnos con nuestros equipos y cambiar toda la figura de Reconstrucción con Cambios que no avanzó de manera concreta”, manifestó.

Precisó que las obras por desarrollar en Lambayeque son: la planta de tratamiento de agua potable, los pozos de agua libres de arsénico y metaloides; la planta de tratamiento de aguas residuales; las redes integradas de alcantarillado (la cual lleva 10 años sin solución); los drenajes pluviales (que está en papeles pero no avanza) y los planes hidráulicos.

Pobladores lo pierden todo.

Respecto a este último punto, propuso dejar como legado el proyecto La Calzada, el cual beneficiará precisamente a los distritos donde se han reportado más daños por el Ciclón Yaku.

Dicha obra tiene como objetivo controlar las inundaciones en el valle La Leche y regular el riego de hasta 15,000 hectáreas, mediante la construcción de una presa de tierra de 42 metros de altura y 600 metros de longitud que estaría ubicada en el eje del cauce del río.

“Este proyecto cuesta 1500 millones de soles y la destrucción que ha dejado las lluvias es de más de 5 mil millones de soles. Ya está en manos de la ARCC pero ni siquiera hay expediente técnico, solo estudios”, dijo.

Asimismo, pidió cambiar la percepción de obras en vías, pues si una localidad en zona alto - andina no supera los 3,000 habitantes no califica y se tienen que hacer trochas carrozables, las cuales en épocas de lluvias son trampas mortales.

Emergencias

Asimismo, Pérez Flores sostuvo que no se le puede refutar el presupuesto disponible por emergencia, pues en total son 5 emergencias que enfrenta la región: lluvias, dengue, residuos sólidos, agua con arsénico y escuelas.

“Desde el fenómeno de El Niño de 2017 se pusieron en lista 28 centros de salud y solo se ha hecho uno en Pósope Alto, entonces es ineficiente, debemos plantear mecanismos ágiles de atención inmediata”, acotó.

Asimismo, lamentó que 22 obras de reconstrucción en colegios hayan quedado paralizadas. “La ARRC se lo trasladó a las municipalidades, no contrataron bien, el que ganó la buena pro abandonó la obra, no hicieron planes de contingencia y al final los padres de familia me reclaman donde van a estudiar sus hijos”, aseveró.

Catástrofe en Íllimo

Durante la reunión también participó el alcalde de Íllimo, Juan Pablo Santamaría Baldera , quien calificó como una catástrofe lo sucedido en su distrito, pues a diferencia de otras localidades, el desborde de ríos no solo afectó la zona rural, sino también la zona urbana.

“Señores congresistas, pongamos a Íllimo en emergencia porque no va a necesitar una rehabilitación, va a necesitar una reconstrucción total o un nuevo Illimo, porque nada sirve, el alcantarillado está totalmente colapsado, van cinco veces que se sale el río”, manifestó.

Finalmente, pidió interceder ante el Ministerio de Salud para que intervenga de inmediato pues se podría desatar una emergencia.

“Primero necesitamos recuperar los servicios básicos, luego es urgente la Calzada. Son cuatro componentes que nos aliviaría la construcción de este proyecto. Nunca más padeceríamos de estas inundaciones. Cuando no haya lluvias esa agua en la represa se usará para la agricultura. Podremos proteger nuestro patrimonio histórico, porque siempre que hay desbordes se lleva parte de las huacas y los bosques. Tenemos 8 pozos de agua con arsénico, pero con ese proyecto se puede tratar el agua y tener agua de calidad para toda la zona”, manifestó.

Durante la reunión, también participó la alcaldesa de Mórrope, Janet Morales, quien pidió alimentos para las personas damnificadas.