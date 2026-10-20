La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) alertó que más de tres millones de habitantes del norte del país podrían resultar afectados por eventos climáticos severos asociados al fenómeno de El Niño.

La información fue dada a conocer luego de que la entidad supervisara infraestructuras de agua potable y saneamiento en cinco regiones del norte del país: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash.

Mauro Gutiérrez, superintendente de Sunass, señaló que se detectaron 101 infraestructuras de agua potable y saneamiento que presentan vulnerabilidades y han sido calificadas con riesgo crítico ante la llegada del fenómeno de El Niño.

“Se han analizado cinco empresas prestadoras en cinco regiones, cubriendo 25 localidades. De estas 135 identificadas, hay 101 con un riesgo elevado, 29 con riesgo medio y 5 que no presentan riesgo. Sin embargo, hay que entender que esos 2.2 millones de personas son parte de las personas que están en las ciudades, zonas más rurales, ¿no?, zonas administradas por los municipios que suman una cantidad adicional. Eso hace que, eh, en general, la población que está en estas zonas es de aproximadamente 3 millones”, declaró en RPP.

Entre los principales riesgos detectados, la entidad identificó 77 infraestructuras vulnerables a inundaciones, lluvias intensas y desbordes de ríos o quebradas. Además, advirtió que otras 59 podrían interrumpir sus operaciones debido a la falta de equipos de respaldo eléctrico.

En ese sentido, se identificó que 46 estaciones de bombeo de aguas residuales enfrentan un riesgo crítico de rebose en zonas urbanas, debido a posibles inundaciones o a la falta de sistemas de respaldo eléctrico.

Sin embargo, precisó que estas 2,2 millones de personas forman parte de la población de las zonas rurales, cuyos servicios están bajo la administración de los municipios. A esta cifra se sumaría una cantidad adicional cercana a los tres millones de habitantes.

Piura es la región con más habitantes en situación de riesgo, con más de un millón 300 000 personas. Le siguen La Libertad, con 379 000; Lambayeque, con 274 000; Áncash, con 222 000; y Tumbes, con 24 000 personas.