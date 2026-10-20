El Poder Judicial impuso cadena perpetua a Remigio Yumanga Ríos, de 28 años, por el delito de violación sexual en agravio de una niña de 12 años, ocurrido en la comunidad nativa de Timpiñari, provincia de Satipo, en la selva central de Junín.

La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, que logró acreditar la responsabilidad penal del acusado mediante diversos elementos probatorios presentados durante el proceso judicial.

De acuerdo con la investigación fiscal, las agresiones comenzaron en 2025, cuando el sentenciado llevó a la menor hasta una chacra familiar con el pretexto de recolectar camona. En ese lugar cometió el delito y posteriormente la amenazó para impedir que revelara lo sucedido.

La Fiscalía estableció que el hombre volvió a agredir a la víctima cuando se encontraba recogiendo leña cerca de su vivienda. Un tercer episodio ocurrió el 2 de enero de 2026, cuando nuevamente la condujo mediante engaños hacia un terreno agrícola.

Tras las reiteradas agresiones, la menor contó lo ocurrido a sus padres, quienes presentaron la denuncia que permitió iniciar las investigaciones.

Durante el proceso, la fiscal adjunta provincial Tahis Roxana Bizares Maita, en coordinación con el fiscal provincial Wilber Arellano Laos, sustentó la acusación con la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el certificado médico legal y otros medios probatorios.

Finalmente, el órgano jurisdiccional dictó la pena de cadena perpetua y dispuso el internamiento de Yumanga Ríos en el establecimiento penitenciario de Río Negro, donde cumplirá la condena impuesta.