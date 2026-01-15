Una lluvia torrencial registrada el martes 13 de enero transformó a la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín, en un escenario de emergencia. Calles, avenidas y zonas comerciales quedaron inundadas tras el desborde del sistema de drenaje. La fuerza del agua arrasó motocicletas estacionadas en el centro de la urbe, incluso en las inmediaciones de la plaza de Armas y del jirón Francisco Pizarro.

La lluvia se prolongó desde las 16:00 hasta aproximadamente las 19:00 horas. Los vecinos vivieron momentos de tensión al intentar rescatar sus vehículos y pertenencias en medio de corrientes que convirtieron las vías en verdaderos ríos. Varios locales comerciales y viviendas también sufrieron anegamientos y daños materiales, lo que obligó a los residentes a iniciar labores de limpieza apenas disminuyó la lluvia.

EMERGENCIA

Las precipitaciones alcanzaron incluso al Hospital II-2 Tarapoto, donde parte del cielo raso colapsó por filtraciones de agua, generando preocupación entre pacientes y personal.

Hasta el momento, no se han informado personas heridas. Sin embargo, autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín evalúan los daños y analizan medidas para enfrentar posibles nuevas precipitaciones, en el marco de la actual temporada de lluvias.