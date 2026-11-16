Un sismo de magnitud 4.2 se registró la mañana de este lunes 16 de noviembre de 2026 en la región Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0797, el movimiento ocurrió exactamente a las 6:07:01 a. m., con una profundidad de 115 kilómetros.
El epicentro se localizó a 23 kilómetros al sureste de Aija, en la provincia del mismo nombre, región Áncash. Las coordenadas registradas fueron latitud -9.93 y longitud -77.46.
Según el IGP, el sismo alcanzó una intensidad de III en Aija, nivel que corresponde a un movimiento débil, pero perceptible para algunas personas, especialmente dentro de edificaciones.