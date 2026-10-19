Un sismo de magnitud 4.5 se registró este lunes 19 de octubre de 2026 en la región Ucayali, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:41:54 a. m., con epicentro ubicado a 65 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0744, el evento tuvo una profundidad de 145 kilómetros.

El organismo científico precisó que el sismo alcanzó una intensidad de II-III en Pucallpa.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0744 Fecha y Hora Local: 19/10/2026,11:41:54 Magnitud: 4.5 Profundidad: 145 km Latitud: -7.81 Longitud: -74.63 Intensidad: II-III Pucallpa Referencia: 65 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali https://t.co/XfPIzLyHxF — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 19, 2026

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Ucayali?

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro del movimiento sísmico en las coordenadas de latitud -7.81 y longitud -74.63, en una zona situada al norte de Pucallpa.

La profundidad registrada fue de 145 kilómetros, dato que corresponde a la distancia vertical entre el punto de origen del sismo dentro de la Tierra y la superficie.

El reporte del IGP establece la magnitud, ubicación, profundidad e intensidad del movimiento, pero no incluye información sobre daños materiales o personas afectadas. Hasta la información revisada, no se dispone de un balance oficial de posibles daños.

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Sismo alcanzó intensidad II-III en Pucallpa

De acuerdo con el IGP, el movimiento telúrico tuvo una intensidad de II-III en Pucallpa. Esta clasificación indica que el temblor puede ser percibido levemente por algunas personas, especialmente en ambientes interiores.

La intensidad sísmica mide los efectos y la percepción del movimiento en una localidad determinada, mientras que la magnitud expresa el tamaño del evento en su origen. Por ello, ambas mediciones no deben confundirse.

El sismo de Ucayali se suma a los movimientos reportados este lunes por el Centro Sismológico Nacional, entre ellos uno de magnitud 3.5 en Huarochirí, Lima, a las 7:08 a. m., y otro de magnitud 3.7 en Amazonas, a las 9:54 a. m.

¿Qué hacer durante un sismo en Perú?

Ante un movimiento telúrico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma, alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer, e identificar previamente las zonas seguras de viviendas, centros educativos y lugares de trabajo.

Asimismo, es importante contar con una mochila de emergencia, establecer un plan familiar y reconocer las rutas de evacuación. Si el sismo es fuerte y resulta difícil mantenerse en pie, se debe buscar protección hasta que termine el movimiento.

Después del temblor, se recomienda verificar posibles daños, evitar ingresar a estructuras afectadas y consultar únicamente información procedente de las autoridades competentes.