#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

02-05-25 05:59:21

Magnitud: 5.6 Mw

Referencia: 121 km SE of Panguna, Papua New Guinea

Profundidad: 65.04 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/MaKACqg2qP