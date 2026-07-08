El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que fueron ubicados los cinco integrantes de una familia peruana que había sido reportada como desaparecida tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. La localización estuvo a cargo de la Sección de Intereses del Perú en Caracas, que verificó la situación de los connacionales en una de las zonas afectadas por la emergencia.

La Cancillería precisó que la familia permanece en su vivienda, ubicada en La Guaira, aunque el inmueble presenta daños materiales ocasionados por los movimientos telúricos. La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la institución.

“Nuestra Sección de Intereses en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana reportada como desaparecida. Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras la reciente emergencia”, señaló.

#NoticiasTorreTagle | 📢 Actualización sobre ciudadanos peruanos en Venezuela:



Nuestra Sección de Intereses en Caracas ubicó a cinco integrantes de una familia peruana reportada como desaparecida. Se encuentran en su vivienda en La Guaira, la cual presenta daños materiales tras… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 7, 2026





Coordinarán ayuda para la familia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que ya realiza coordinaciones para entregar ayuda humanitaria y víveres a los ciudadanos peruanos afectados. Asimismo, indicó que ninguno de los cinco integrantes de la familia manifestó su intención de regresar al Perú.

La Cancillería agregó que mantiene comunicación con las autoridades locales para atender cualquier requerimiento de los connacionales que resultaron afectados por los terremotos. Estas acciones forman parte del seguimiento que realiza la representación peruana en Venezuela tras la emergencia.