El ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, y el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa (CCIO, Julio Cáceres, aplaudieron ayer el reinició de las actividades en el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa.

En una entrevista a TV Perú, el titular del Minem señaló que antes de su viaje a Japón se reunió con la alta dirección de Southern Perú y vieron conveniente retomar actividades.

“Hoy el Perú necesita inversiones, necesita generar empleo, necesita seguir avanzando en el crecimiento económico. Creo que este proyecto va a gatillar otros proyectos más”, refirió.

El ministro agregó: “Tía María sale, sale otros proyectos también, y así vamos a recuperar el crecimiento económico”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Julio Cáceres Arce, se mostró a favor de este proyecto minero. Refirió que se buscará el respeto del medioambiente y a las opiniones contrarias.

“Consideremos y estamos seguros de que el proceso que se ha generado durante estos últimos años dentro del contexto de observaciones por parte de la sociedad civil y todo lo relacionado al proyecto minero Tía María se ha venido superando año a año”, dijo.

Así también, Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú, dio a conocer que entre los varios beneficios que tendrá este proyecto para el país es la generación de 9 mil puestos de trabajo en su etapa de construcción.

“Este año vamos a iniciar la reanudación del proyecto que ya teníamos iniciado hace más de 15 años. Hay todavía pequeñas cantidades inconformes, pero esperemos que las personas que están a favor del proyecto las puedan convencer para que pueda desarrollarse después de tantos años que ha estado pendiente”, sostuvo Rocha en entrevista con RPP.





Southern sobre el proyecto

El presidente ejecutivo de la empresa Southern Perú, Óscar Gonzales Rocha, informó a su personal mediante un memorando interno que desde 2019 cuentan con la autorización para la construcción de la unidad minera y que, a nivel provincial, regional y nacional, ya están “dadas las condiciones sociales y políticas” para retomar la iniciativa privada.

Gonzales Rocha señaló que el proyecto cuenta con el respaldo del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, quien apoya la reactivación de Tía María. “Son 9 mil puestos de trabajo que se van a crear con este proyecto. Vamos a beneficiar a Arequipa, a los locales para que sus hijos y familias puedan trabajar”, destacó el presidente ejecutivo, añadiendo que se han realizado labores sociales y se planea construir una represa de agua para los agricultores.

En entrevista para RPP, el alcalde de Cocachacra, Abel Suárez, negó que la empresa haya tenido un acercamiento con la población, como se refiere en el memorando de Southern.

“Yo jamás me he reunido con ellos (Southern), jamás he conversado, ni un segundo he podido conversar con ellos, porque yo no puedo conversar con una empresa irresponsable, que quiere entrar a la matoneada aquí, a la población de Cocachacra”, expresó el burgomaestre.





Amenazas a pobladores

Mediante un pronunciamiento firmado por Miguel Meza y Roger Chirapo, autodenominados voceros del Valle de Tambo, se advierte sobre una caravana agrícola con maquinarias, autos, mototaxistas y más. En el escrito, de fecha 1 de julio, explican que la empresa Southern no tiene el consentimiento de la población para ejecutar Tía María y La Tapada, dado que es “dañino ambientalmente y perjudicial para el valle agrícola”.

Resaltan que, el estudio de impacto ambiental para el proyecto habría perdido su vigencia y, por tanto, sería un impedimento legal para ejecutar Tía María.

La crítica más dura sobre el proyecto minero vino de parte del exalcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, quien incluso advirtió que los pobladores que apoyen a Southern sufrirán las consecuencias, calificándolos como traidores. “La gente del campo está rechazando el proyecto, la única gente que apoya es esa gente floja”, expresó. Cornejo añadió que según una encuesta, cuya fecha no mencionó, el 97% de la población del distrito, rechaza Tía María.





