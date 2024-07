El ministro de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, y el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa (CCIO, Julio Cáceres, aplaudieron el reinició de las actividades en el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa.

En una entrevista a TV Perú, el titular del Minem señaló que antes de su viaje a Japón se reunió con la alta dirección de Southern Perú y vieron conveniente retomar actividades.

“Para nosotros es una satisfacción. Antes de mi viaje, nos hemos reunido con la alta dirección de Southern Perú y se ha visto por conveniente que ya era motivo, ya el momento para poder iniciar. Hoy el Perú necesita inversiones, necesita generar empleo, necesita seguir avanzando en el crecimiento económico. Creo que este proyecto va a gatillar otros proyectos más”, refirió

El ministro agregó: “Tía María sale, sale otros proyectos también, y así vamos a recuperar el crecimiento económico que en algún momento tuvimos de más de 5 %, 6 % que es lo que necesita el Perú para cerrar las brechas, derrotar la pobreza”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa se mostró a favor de este proyecto minero. Refirió que se buscará el respeto del medioambiente y a las opiniones contrarias.

“Consideremos y estamos seguros que el proceso que se ha generado durante estos últimos años dentro del contexto de observaciones por parte de la sociedad civil y todo lo relacionado al proyecto minero Tía María se ha venido superando año a año”, dijo.

Además, agregó que la población de Islay ha cambiado su forma de ver el proyecto y existe las condiciones para sus actividades. “Nosotros tenemos la percepción de que ha cambiado la posición de la población, de que el agro y la mina pueden convivir. Tenemos que conversarlo con los alcaldes”, expresó.

Así también, Óscar González Rocha, presidente ejecutivo de Southern Perú, dio a conocer que entre los varios beneficios que tendrá este proyecto para el país es la generación de 9 mil puestos de trabajo en su etapa de construcción.

“Este año vamos a iniciar la reanudación del proyecto que ya teníamos iniciado hace más de 15 años. Hay todavía pequeñas cantidades inconformes, pero esperemos que las personas que están a favor del proyecto las puedan convencer para que pueda desarrollarse después de tantos años que ha estado pendiente”, sostuvo Rocha en entrevista con RPP.

Negativa al proyecto

El ministro Mucho también se pronunció respecto a la negativa por parte de un sector en Cocachacra. “Hay un grupo pequeño, muy disminuido, que sigue con esa narrativa de hace muchos años atrás, de que va a perjudicar el valle, han creado esta otra narrativa de que va a impedir el desarrollo. Eso no existe. Nosotros, con la fuerza de los hechos, demostramos que si hacemos bien las cosas el Perú se va arriba. Estoy seguro de eso, soy ingeniero de minas con más de 43 años de experiencia y he visto desarrollar grandes proyectos”, expresó.

Por su parte, en entrevista para RPP, el alcalde de Cocachacra, Abel Suárez, negó que la empresa haya tenido un acercamiento con la población, como se refiere en el memorando de Southern.

“Yo jamás me he reunido con ellos (Southern), jamás he conversado, ni un segundo he podido conversar con ellos, porque yo no puedo conversar con una empresa irresponsable, que quiere entrar a la matoneada aquí, a la población de Cocachacra”, expresó el burgomaestre.

El alcalde refirió que el reinicio de actividades del proyecto Tía María ha generado una gran preocupación entre la población local. Incluso indicó que hay varios habitantes que se reúnen en los sectores de La Curva, Punta de Bombón y Cocachacra, con el fin de dar una muestra de su oposición al proyecto minero.

Así también, mencionó que la empresa no quiere pagar impuestos en el Valle de Tambo. Una afirmación que no ha sido corrobora por la empresa.





