Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Público del Colegio Médico del Perú, advirtió que todavía no podemos confiar en el impacto de la vacunación contra el COVID-19, debido a que la cobertura es muy baja. Explicó que para conseguir una inmunidad de rebaño hace falta inocular al 70% del total de la población del país.

En declaraciones a RPP dijo que para alcanzar esta meta se requeriría inocular a unas 25 millones de personas, pero que actualmente solo se han aplicado las dos dosis a 2 millones de peruanos.

“Estamos en una lenta caída de segunda ola, esto responde un poco a la curva natural de la epidemia que tiene varias etapas, pero todavía no debemos confiar en el impacto de la vacunación. Necesitamos vacunar, para tener inmunidad de rebaño, a al menos el 70% de la población, eso serían 25 millones de personas”, indicó.

“Actualmente tenemos unas 2 millones de personas con dos dosis, eso significa que hay 23 millones que todavía son susceptibles a la enfermedad. Todavía nos falta un buen trecho”, aseveró.

Agregó que el avance de la enfermedad debe ser advertido con anticipación. En esa línea aseveró que no se debe esperar a “estar en el pico de la ola” para intervenir ante un nuevo aumento de casos, como el que presenta la región Arequipa.

“Las olas pandémicas se generan cuando se suman factores de riesgo, como la aglomeración de personas personas debido a la situación política, como las actividades festivas que se desarrollan en diferentes zonas del país o como el Día del Padre. No esperemos estar en el pico para decir que estamos en la tercera ola, no se puede confiar en la respuesta del sistema de salud porque ya hemos visto que eso no es suficiente”, refirió.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta este domingo 20 de junio el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 3.801.112. El número de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 2.438.319 hasta las 7 a.m. de hoy.