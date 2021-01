Mediante un pronunciamiento a la Nación, el presidente Francisco Sagasti dio a conocer las medidas económicas y de restricciones luego de que Pilar Mazzetti confirmara una segunda ola de COVID-19.

“Estamos al inicio de una segunda ola, es necesario que les comuniquemos las primeras medidas a este respecto (…) trataré de presentar las medidas de forma muy breve con unas láminas”, comentó el mandatario.

Luego continuó con: “d esde marzo del año pasado hemos visto cómo hemos bajado el nivel de R alrededor de uno. Sin embargo, en los primeros días de este mes hemos visto un ligero repunte”.





TOQUE DE QUEDA

“Sobre las medidas de aislamiento físico y social para aquellos departamentos con riesgo moderado, serán de las 11:00 p.m. a 4 a.m. Para los departamentos riesgo alto, será de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. y para los de riesgo muy alto será de 7:00 p.m. a 4 a.m. La situación extrema sería disponer el confinamiento total focalizado”, comentó en conferencia de prensa Violeta Bermúdez

VIDEO RELACIONADO