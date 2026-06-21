Una embarcación menor se volcó la mañana de este sábado 20 de junio en la laguna Huachucocha, ubicada en el caserío Collota, centro poblado Cardón, distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Áncash).

De acuerdo al reporte, el accidente ocurrió al promediar las 10:00 horas y dejó dos personas fallecidas por ahogamiento. Uno de ellos, la menor, fue encontrada horas después de búsqueda, mientras que el segundo, identificado como David J. V. (19), se recuperó este domingo.

El hecho dejó inicialmente como saldo una adolescente fallecida, identificada con las iniciales M.M.S.R., de 16 años, un joven desaparecido y un sobreviviente.

En las labores de búsqueda y rescate participaron efectivos de la Comisaría Sectorial PNP San Luis, personal del Centro de Salud San Luis, familiares, pobladores de la zona y personal de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de un bote que, por causas que aún son materia de investigación, terminó volcando en las aguas de la laguna.

Asimismo, se conoció que las personas no sabrían nadar, situación que habría dificultado las labores de auxilio.