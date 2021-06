Luego de tantos rumores tejidos en torno a la producción de Paramount Pictures, este 22 de junio se confirmó que la nueva entrega de la saga de “Transformers”, titulada “Transformers: Rise of the Beasts”, será filmada de forma parcial en el Perú, reveló El Comercio.

Hasta el cierre de esta nota, se conoce que la séptima entrega de la saga acerca de la lucha eterna entre los Autobots y Decepticons tendrá como protagonistas a Anthony Ramos (“In the Heights”) y Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”).

Por su parte, Michael Bay no volverá a la silla del director. En su reemplazo estará Steven Caple Jr., conocido por dirigir “Creed II” (2018), el drama deportivo que actualmente se encuentra en la plataforma Netflix.

Pese a no brindar demasiados detalles, Caple Jr. reveló el nivel de influencia que tuvo en durante su etapa de adolescente no solo de las primeras generaciones de “Transformers”, sino también la serie “Beast Wars”.

El productor Lorenzo di Bonaventura sostuvo que esto ayudará a explorar a los personajes conocidos de los Autobots o Decepticons. Además, el descubrimiento abarcará a otros grupos de Transformers como como los los Predacons y los Maximals, así como a un grupo misterioso llamado Terrocons.

NOTICIA EN DESARROLLO

VIDEO RECOMENDADO

Cusco: ¿Qué es el Inti Raymi y qué actividades se tienen programadas para este 2021?

Cada 24 de junio, se celebra una de las fiestas más importantes y tradicionales de nuestra cultura peruana: el Inti Raymi. Para este año, la ceremonia se llevará a cabo con algunas restricciones y estrictos protocolos. Entérate de todos los detalles en el siguiente video.