Durante el confinamiento, muchos looks marcaron tendencia en las plataformas digitales. El regreso a los colegios, trae consigo la emoción del alumno por volver a reencontrarse con sus compañeros y ¿por qué no? con un estilo que marque su sello propio, lo que es necesario para la formación de su independencia, siempre bajo la guía de los padres.

Para ello, Yanet Rabanal, técnica capilar de Moco de Gorila, nos comparte 3 peinados divertidos que vayan acorde a la personalidad de sus hijos:

Rockero de los 90: Este es el look ideal para todos los niños enérgicos, que siempre tienen la mejor actitud y contagian su rebeldía con mucho valor. El peinado consiste en bajar el cabello con las manos y solo en la parte frontal levantarlo un poco para formar una especie de capote casual, para lograr que las puntas se mantengan firmes es indispensable el uso de gel para el cabello, de esta manera se moldea y se deja secar al aire libre.

Deportista estrella: Si tu hijo tiene alma de deportista y quiere parecerse a su ídolo, es muy sencillo conseguirlo. Aplica un poco de gel en tu mano y moldea todo el cabello hacia arriba dejándolo con un aspecto erizado, no te olvides de aplicar un poco más de producto en las puntas, esto le dará frescura y mucha suavidad.

Líder Boy Scout: Si las actividades en grupo son parte de las cosas que tu hijo disfruta con mucha pasión, entonces tiene que verse como el líder de la manada. Aplica gel hacia el lateral, donde se quede realmente ordenado. De esta manera el look impondrá el carácter de un verdadero guía de campo.

La aplicación de todos los tips están de la mano de una rutina que incluye productos que te permite crear cualquier tipo de peinado, según el estilo de cada niño y adolescente. Es importante motivar a nuestros hijos en este retorno a clases de manera alegre e innovadora.

En el marco de la nueva campaña de Moco de Gorila “Back to school, back to be cool”, los chicos pueden sentirse libres de demostrar de qué están hechos a través de los peinados más cool que se les ocurra llevar. #PonleMocoPonteLoco.