El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Giancarlo Toribio Castro indicó que en los próximos días presentará un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad ambulatoria del lavado de parabrisas en la capital liberteña.

Desde el último lunes, esta actividad se encuentra prohibida por la Municipalidad de Santiago de Surco (MSS) y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, emitiría una ordenanza en los siguientes días con el mismo fin [ver nota vinculada en la página 3].

Argumentos

El concejal de Somos Perú señaló a este Diario que Trujillo necesita una ordenanza que prohíba esta actividad debido a que muchos conductores vienen siendo víctimas de estos trabajadores informales que se han apoderado de las principales intersecciones de la ciudad.

“Cuando tú les pides que no limpien el parabrisas o te niegas a pagarles porque ya les dijiste que no lo hagan, muchos te agraden verbal y/o físicamente”, afirmó Toribio.

El regidor contó que semanas atrás, un grupo de limpiaparabrisas, integrado por ciudadanos venezolanos, lo agredió porque se negó a pagar el servicio.

“Fue en la avenida España, a pocos metros del Centro Histórico de Trujillo. Ya le había pedido a uno de ellos que no lo haga, pero lo hizo y cuando le dije que no le pagaría, me chancó el carro con un palo. Bajé a increparle, pero me golpeó en un brazo y luego salieron varios a atacarme. Fue entonces que me retiré”, recordó.

En la capital liberteña, son varios los puntos donde se ubican estos trabajadores informales, en su mayoría venezolanos.

Uno de ellos es la intersección de la avenida Larco con Fátima, entre Trujillo distrito y Víctor Larco Herrera.

La avenida América Oeste con Jesús de Nazareth también concentra muchos de estos extranjeros, además de las avenidas América Sur y América Norte, Salvador Lara, Antenor Orrego, Pablo Casals, entre otras.

Jornada en algunos puntos empieza a las 8:00 de la mañana. (Foto: Johnny Aurazo)

“Donde hay un semáforo ahí están”, precisó el regidor, para luego aclarar que no se trata de un proyecto xenófobo. “Hay extranjeros buenos y malos. Conozco muy buenos venezolanos, pero lamentablemente hay quienes están actuando mal y muchos de estos se dedican a limpiar parabrisas”, enfatizó.

Esta semana, durante una operación de control de identidad, personal policial intervino a seis extranjeros que se dedicaban a limpiar parabrisas en los semáforos de la ciudad.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, coronel PNP Javier Méndez Yupanqui , explicó que el trabajo de control de migrantes se realiza en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones con el objetivo de generar un registro de ciudadanos extranjeros y de esa manera facilitar su identifación en caso estén vinculados a actos delictivos.

Reacciones

En diálogo con RPP Noticias, el regidor de la MPT Luis Miguel Gonzalez Rosell no se mostró en contra de la iniciativa que presentará su colega, pero enfatizó que la migración venezolana es un problema social “grave” que “va más allá de una norma u ordenanza”.

El concejal subrayó que a diferencia de la municipalidad de Surco, Trujillo no tiene la capacidad económica para fiscalizar a estos trabajadores informales.

“De pronto, el Congreso puede dar otros instrumentos. [...] En otros países se expulsa al extranjero que es ilegal”, comentó.

La excandidata al sillón de Trujillo por Fortaleza Perú, Verónica Torres Bravo, calificó de “populista” la propuesta y pidió mirar el problema de forma “transversal”.

“Hay que mirar la problemática social, tanto en personas nacionales como extranjeras; en las primeras, la falta de oportunidades y en las segundas, su situación legal. [...] Es más grave aún ver niñas y niños limpiando parabrisas y vendiendo caramelos en los semáforos y de eso no se dice nada. En definitiva, son medidas no sostenibles”, refirió.

El decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta Benites , expresó que esta actividad podría ser “regulada”, pues “hay mucha gente que se gana la vida de esa forma”.

No obstante, agregó que las autoridades deberían enfocarse en los grandes problemas de la ciudad como el comercio ambulatorio y el mismo tránsito.

“Necesitamos una gestión integral del tránsito. Hay una enorme congestión en muchos puntos. Se pierden 60 a 65 mil dólares por día por la contaminación ambiental y las horas perdidas”, refirió.