Un incendio registrado en una vivienda del sector Liberación Social, en el distrito de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, dejó como saldo la muerte de un hombre. El hecho ocurrió en la región La Libertad en vísperas de la celebración del Día del Padre.

La víctima fue identificada como Percy Zumarán Narváez, quien logró poner a salvo a sus dos hijas menores antes de quedar gravemente herido. Las menores, de 9 y 10 años, sobrevivieron al siniestro y recibieron atención médica.





¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con las primeras indagaciones, el fuego se habría iniciado dentro del inmueble tras el uso de una vela. Este elemento habría sido encendido debido a un corte de energía eléctrica en la zona.

El incendio se expandió dentro de la vivienda y generó daños en la estructura del inmueble. La situación obligó a la familia a buscar una salida inmediata para evitar quedar atrapados.

El padre de familia logró acceder a una zona elevada de la vivienda para rescatar a sus hijas. Para ello rompió parte del techo de calamina con el fin de abrir una vía de escape.

Las menores fueron evacuadas del lugar y trasladadas a un centro de salud cercano. Los reportes médicos indicaron que ambas se encuentran en condición estable tras la emergencia.

Durante el rescate, Percy Zumarán sufrió lesiones graves producto del fuego y la inhalación de humo. Posteriormente fue trasladado para recibir atención médica de emergencia.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre no logró sobrevivir a las complicaciones derivadas del incendio. Su labor como conductor de transporte público fue confirmada por sus allegados.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar con precisión las causas del siniestro. La principal hipótesis apunta al uso de una vela durante la interrupción del suministro eléctrico.

El caso continúa en investigación mientras se recopila información sobre lo ocurrido dentro de la vivienda. El objetivo es establecer las circunstancias exactas que desencadenaron el incendio.