La División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga ejecutó un operativo terrestre en el centro poblado San Juan Bautista, en la provincia de Padre Abad (Ucayali), con el objetivo de intervenir el acopio y transporte de insumos químicos fiscalizados utilizados para la producción de drogas.

La acción fue supervisada por el coronel PNP David Díaz Pérez y estuvo bajo la dirección operativa del comandante PNP Avelino Quispe Flores, acompañados por un equipo de siete agentes. El ingreso se realizó en un sector rural de difícil acceso.

Once detenidos y cargamento incautado

Durante la intervención se detuvo a once personas, identificadas como:

Heysen Elton Malpartida Aguirre (24)

Romario Simion Sánchez Bravo (19)

Jhon Gerardo Rivera Jara (32)

Roger Reaño Santa María (68)

Cristiam Rivera Carbajal (39)

Moisés Delgado Zamora (37)

Yerin Rivera Jara (21)

Juan Gabriel Evaristo Echevarría (37)

Elmer Jesús Beraún (36)

Jean Lucas Espinoza Estrada (29)

Jerson Nieto Govea (39)

Todos los intervenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Policía incautó 127.340 kg de ácido clorhídrico y 778.500 kg de acetona, insumos usados para la elaboración de drogas. También se decomisaron:

2 vehículos : un camión Isuzu W7Y-831 y una camioneta Changan CTR-685

: un camión Isuzu W7Y-831 y una camioneta Changan CTR-685 7 teléfonos celulares

S/ 220.00 en efectivo

Afectación al tráfico ilícito de insumos

De acuerdo con información policial, la intervención generó una afectación económica estimada en S/ 225,299.40 a organizaciones dedicadas al tráfico de insumos químicos en la zona.

La institución indicó que estas acciones forman parte de sus operaciones permanentes contra el tráfico ilícito de drogas en la región Ucayali.