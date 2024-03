Ha escrito 56 canciones, sobre el amor y el desamor. Algunas de ellas inspiradas en la vivencia con su familia y sus amigos. Carmín Rojas Lindo, tenía 17 años cuando comenzó a escribir canciones, mientras su hermana “Susan del Perú”, cantaba y encantaba. A los 19 años, Carmín Rojas, estaba su casa del distrito de Hualhuas, cuando se le vino a la cabeza las letras del éxito “Amor Ajeno”, pensando en un amor prohibido y sin tener donde anotar, lo escribió en la pared de su habitación. Esa canción llevó a la fama a la “Diva de la Tunantada”. Luego, Carmín compuso “Como podre curar”, “Tú y yo somos culpables” “El amor de Primavera”, “Ángel” y otros temas para “Susan del Perú”, “Chato Grados”, Anita Santivañez y Sonia Morales. Le preguntamos de dónde saca tanto sentimiento, tantas historias y nos contesta: “en la Universidad del Amor y la vida misma”.

¿La familia Rojas Lindo es muy reconocida por el canto, quien les sirvió de guía?

Mis padres nos empujaron al camino del arte. Mi madre era aficionada al canto, pero no pudo cumplir sus sueños. Mis padres ellos nos motivaron.

¿Eres una de las más reconocidas compositoras de Tunantada?

Gracias a Dios en el rubro de la Tunantada mis temas son los más pedidos y reclamados. No hay fiesta donde no se toque y baile mis canciones. Por ello he obtenido mucha admiración y el respeto muchos artistas que han grabado mis canciones y lo están difundiendo en diferentes estilos.

¿En que te inspiras para componer una canción?

El 50% de mis canciones fueron vivencias propias y el otro 50% es la realidad que se ve. Me gusta analizar mucho a las personas. En este mundo de la Tunantada, fui observando de que letras se necesita para interpretar, relacionado al amor, por eso escribo canciones con la que la gente se caracteriza.

¿Cuántas composiciones tienes?

Tengo 56 composiciones registradas en Apdayc e Indecopi, soy respetada. Me amo y me siento orgullosa de mi misma. Para cada uno de mis seres queridos he compuesto un tema. He escrito canciones para Raíces de Jauja, Sonia Morales, Los Chopjas, Anita Santivañez, Chato Grados y otros.

¿Los compositores están detrás de los éxitos de muchos cantantes y pasan desapercibidos. Verdad?

Eso pasó por muchos años conmigo. Mi hermana ‘Susan del Perú”, quien tiene una grandiosa voz y es incomparable, lanzaba un tema nuevo la felicitaban y halagaban todos,, pero se olvidaban de quien escribió esa canción. El interprete se lleva la corona y los compositores pasan desapercibidos.

¿Cuánto tiempo te tomas para componer una canción?

No hay un tiempo determinado, si estoy con todas las ideas en mi cabeza lo hago en unos minutos y otros los armo como un rompecabezas.

¿El éxito Amor ajeno, lo escribiste en la pared de tu casa en Hualhuas?

Tenía mis 19 años y para la segunda producción de ‘Susan del Perú’, mire, analice que en esta vida habían esos amores prohibidos y decidí escribir una composición relacionada a ello. Poco a poco iba armado letras, eran fugaces. Aquella vez no tenía celular, solo un lápiz y en la noche tuve la idea exacta en mi cabeza y al no hallar un papel, lo que escribí en la pared.

¿Con cuál de tus canciones te identificas?

Amo todas mis composiciones, para mi todas son como mis hijos y a todas las amo por igual. Hay un tema que volví a grabar “La razón de mi vida”, que se la dedico a mis hijas. Las letras me conmueven.

¿Cuáles son tus últimas composiciones?

“Tu y yo somos culpables que tiene más de 2 millones de reproducciones. “Mi Ángel”, “Ya no te amo” y “Te perdonaré”, temas que dejan huella y en cualquier fiesta son infaltables.

¿Tu padre Tito Rojas, cumple un papel importante en tu éxito?

Mi padre es un hombre valiente, se hizo responsable de sus 4 hijos, fue padre y madre para nosotros.

¿Qué decirles a la mujer en el este Día Internacional?

Decirles a todas las mujeres del Perú y el mundo que todos somos valiosas; valemos oro, pero aprendamos a amarnos y a respetarnos nosotras mismas para que los demás lo hagan.

Eres una mujer guerrera que se se esfuerza mucho por salir adelante, no solo compones, ¿también cantas?

Soy una mujer con fuerte carácter, soy difícil de dominar. Soy una mujer muy empoderada, independiente, he trabajado desde muy niña, eso me hace sentir y creer que no necesito de nadie para estar bien. Mis últimos temas los estoy interpretando yo. Mis canciones cuentan una historia, son únicas.