Un juez de la Corte de Justicia de Ayacucho, ordenó la reclusión preventiva por 9 meses contra Nilton Fabián Damas (26), investigado en calidad de autor de la comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa agravada, en agravio de un grupo de personas, entre ellos tres menores de edad.

Fue la fiscal provincial Sheila Galindo Ludeña en la dirección de la investigación y el apoyo de la Asistente en Función Fiscal Liliana Gómez Nalvarte, quienes fundamentaron el pedido durante la audiencia en la que lograron la admisión del requerimiento de prisión preventiva.

MODALIDAD DE ESTAFA DEL MANDADO

Según las investigaciones el 7 de febrero de 2023, el imputado habría obtenido un provecho ilícito tras haber inducido en error mediante engaño o la conocida estafa “Del Mandado” a los agraviados, a quienes les habría ofrecido las sumas de 20 y 15 soles a cambio de que recogieran diversos productos de diferentes sectores del distrito de Huanta, previa aparente coordinación con la persona que se encargaría de entregar la mercancía, para lo cual las víctimas debían dejar como garantía sus objetos personales como equipos celulares y otros.

Al llegar al lugar donde debían recoger los encargos, los agraviados se habrían dado con la sorpresa que la persona que debía hacer la entrega no estaba presente o que los locales comerciales a donde debían acudir para dicho fin no existían, por lo que habrían regresado a los puntos de encuentro con Fabián Damas, quien ya no se encontraba y se habría marchado llevándose las pertenencias de las víctimas; sin embargo, tres de las víctimas habrían hallado en el suelo el documento de identidad del investigado.

Del mismo modo, uno de los agraviados conjuntamente con su progenitora, tras indagar sobre las características físicas del citado varón, lograron ubicarlo en un hospedaje, por lo que inmediatamente dieron parte a la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes lo intervinieron el mencionado establecimiento donde estaba alojándose, hallando en su posesión todos los teléfonos móviles de los agraviados, conforme al acta de intervención.