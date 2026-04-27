Un incendio redujo a cenizas una vivienda de madera en la urbanización Los Naranjos, en el distrito de Los Olivos, dejando a una familia damnificada tras perder todo lo que tenían.

Según la página del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú, el siniestro se registró alrededor de las 6:30 a. m., generando alarma entre los residentes de la zona, quienes fueron despertados por el avance del fuego.

Vela encendida habría originado el incendio

De acuerdo con las primeras investigaciones y el testimonio de la propietaria, identificada como Grabiela Pino, el incendio se habría originado por un descuido doméstico.

Según relató, la mujer dejó una vela encendida durante la madrugada y se quedó dormida sin percatarse de que las llamas alcanzaron las paredes de madera de la vivienda.

Debido al material altamente inflamable, el fuego se propagó en cuestión de segundos por toda la estructura, donde también dormían sus hijas y nietos.

A pesar de la magnitud del siniestro, todos los ocupantes lograron evacuar a tiempo, aunque no pudieron rescatar sus pertenencias.

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Bomberos controlaron el fuego tras una hora

Hasta el lugar acudieron cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron intensamente para confinar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas colindantes.

Tras cerca de una hora de labores, los bomberos lograron controlar completamente el incendio.

Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el siniestro.

Familia solicita apoyo tras perder su vivienda

Tras el incendio, la familia afectada quedó en situación de vulnerabilidad al perder muebles, ropa y el techo donde vivían.

Se ha hecho un llamado a la comunidad y a las autoridades locales para brindar apoyo con víveres, ropa de abrigo o materiales de construcción.

Las personas que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse directamente al número 942 897 658, proporcionado por la propietaria.