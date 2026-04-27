Un camión frigorífico que trasladaba productos marinos volcó la madrugada de este lunes 27 de abril en el kilómetro 16.3 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Villa El Salvador, generando fuerte congestión vehicular en dirección hacia el centro de Lima.

El accidente provocó el cierre de dos de los tres carriles en este tramo de la vía, lo que ha originado extensas filas de vehículos particulares, buses interprovinciales, unidades de carga pesada y transporte público.

Cierre de carriles provoca largas demoras

Según informó RPP, la congestión vehicular se mantiene desde las primeras horas del día debido a las labores para retirar el camión siniestrado.

El tránsito en el sector se ha visto seriamente afectado, generando retrasos significativos para quienes se dirigían hacia la capital.

Uno de los pasajeros afectados señaló que el tiempo habitual para recorrer este tramo es de aproximadamente cinco minutos; sin embargo, debido al accidente, el desplazamiento supera los 30 minutos.

“Lo normal es cinco minutos, pero ya llevamos más de 30 minutos sin avanzar”, indicó a RPP un usuario afectado por el congestionamiento.

El camión permanece volcado en la vía mientras se espera la llegada de otra unidad de la misma empresa para trasladar la carga de productos marinos.

Una vez concluida esta labor, se procederá al retiro del vehículo siniestrado y a la reapertura progresiva de los carriles.

Algunos pasajeros, ante la demora en el tránsito, optaron por descender de los vehículos y continuar su recorrido a pie para evitar mayores retrasos.