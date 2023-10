Los restos del futbolista de la Universidad César Vallejo, Stalin Morillo Calderón, de 23 años, viene siendo velado en su domicilio que se ubica en el centro poblado de Miramar, en el distrito de Moche, en la provincia de Trujillo.

Como se conoce, el lateral derecho falleció en un trágico accidente de tránsito registrado en la Curva de Sun, en el distrito de Moche, la noche del viernes 29 de setiembre.

Su carrera

Como se conoce, Morillo era un futbolista formado en las canteras del cuadro vallejiano, donde llegó a los 9 años y luego formó parte del plantel profesional desde el 2018 hasta esta temporada.

“Jugó 73 partidos con camiseta poeta: 2018 (dos), 2019 (uno), 2020 (25), 2021 (19), 2022 (24) y 2023 (2)”, indicaron desde el Club UCV de Trujillo - News.

Y en la temporada 2020, Morillo fue considerado dentro de los mejores jugadores sub 21 de la Liga 1.

Su compañero de equipo, en los últimos dos años, el trujillano Alejandro Ramírez también lamentó la tragedia.

“Te recordaré como un gran ser humano, es muy pronta tu partida, pero siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. Te voy a extrañar mucho ‘manini’”, dijo el “jarra” Ramírez.

Pide que investiguen

Sonia Calderón Layza, madre del defensa de 23 años, recordó que desde muy niño lo acompañaba a sus entrenamientos.

“Desde muy niño le gustaba el fútbol. Empezó en la Academia de IICER. Luego, pasó al JB de La Esperanza y jugó Copa Perú en el equipo del profesor José Ríos. Luego, ingresó a la UCV, pasó por menores, reserva y profesional”, señaló.

La mamá del joven defensa pide que investiguen, porque truncaron la vida de un talento del deporte rey.

Desde los 9 años llegó al cuadro vallejiano. (Foto: Alex Martínez)

“Mi hijo salió a las 10:00 (de la noche) de mi casa. Y a los 20 minutos me pasan la voz que había un accidente. Él no estaba conduciendo, estaba en un carro privado. Lo que quiero es justicia, truncó su vida de mi hijo, un joven de 23 años”, acotó.

La madre de Stalin Morillo, en medio de llanto y dolor, pide justicia.

“Pido que se investigue y si hay un culpable que pague, porque no es justo la vida de mi hijo truncada. Me duele como madre, porque he sido un apoyo incondicional para mi hijo y que me lo quiten la vida en esa forma no es justo”, apuntó.