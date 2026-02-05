La temporada de verano continúa dinamizando la movilidad y el consumo en las zonas de playa del país. De acuerdo con cifras difundidas por la plataforma de movilidad y delivery inDrive, durante el inicio del verano 2026 se registró un crecimiento significativo tanto en los viajes hacia balnearios como en los pedidos de entrega a domicilio, en comparación con periodos regulares.

El análisis corresponde a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, y refleja cambios sostenidos en los hábitos de desplazamiento y abastecimiento de los usuarios durante la temporada alta.

Más viajes hacia el sur de Lima

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las solicitudes de viajes desde Lima Metropolitana hacia zonas de playa ubicadas entre el kilómetro 35 y el kilómetro 90 de la Panamericana Sur crecieron alrededor de 40% frente a un periodo comparable del verano anterior.

Los balnearios que concentraron la mayor demanda fueron Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo. Los picos de mayor movimiento se registraron el 31 de diciembre y el 1 de enero, coincidiendo con las celebraciones de Año Nuevo.

Delivery en playas supera el 50% de crecimiento

El comportamiento del delivery mostró un incremento aún mayor. Según el reporte, la demanda de pedidos con destino a zonas de playa aumentó más del 50% respecto a periodos anteriores.

Las zonas con mayor volumen de pedidos fueron Punta Hermosa, Ancón y Santa Rosa. Los días con mayor actividad se registraron el 19 y el 23 de diciembre, lo que evidencia que muchos usuarios adelantaron compras y pedidos para organizar escapadas previas a las fiestas de fin de año.

Entre los productos más solicitados destacaron la comida preparada, los insumos de alimentos y la ropa, reflejando tanto consumo inmediato como compras de último momento para la temporada.

Asimismo, los puntos de recojo más demandados incluyeron el Boulevard Puntamar (Tottus) en Punta Hermosa, la calle Islas Ballestas —zona comercial con restaurantes y marcas gastronómicas— y el mercado municipal de Ancón.

Refuerzo operativo por temporada alta

Durante el verano, la plataforma implementa medidas específicas para asegurar una experiencia eficiente tanto en movilidad como en entregas. Entre ellas figuran el soporte especializado desde la aplicación, la capacitación continua de conductores y repartidores, el monitoreo en tiempo real de los pedidos y la opción de envíos multipunto.

Las cifras confirman que el verano no solo modifica los patrones de movilidad, sino también la forma en que las personas consumen y se abastecen en las zonas de playa, consolidando a las plataformas digitales como aliadas clave durante la temporada alta.