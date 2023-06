El doblaje de personajes es algo en lo que pocos nos ponemos a pensar y los que sí lo hacen suelen creer que solamente se trata de alguien leyendo un texto para que calce con los gestos de quien vemos en pantalla, pero detrás de todo esto hay un mundo por conocer y Víctor Luperdi Sotomayor, uno de los principales impulsores de esta disciplina en el Perú, nos lo cuenta.

¿Cómo comenzaste en el mundo del doblaje?

Soy comunicador de profesión, especializado en audiovisuales. Trabajé diez años en publicidad, en hacer comerciales... Ese fue mi trabajo como profesional, pero desde niño fui parte de un colectivo artístico, el colectivo de Yola Polastri y fui “burbujito”, de las últimas generaciones. Se podría decir que toda mi vida estuve actuando, crecí en la televisión sin saberlo, hice locuciones comerciales desde que tengo 7 años, tengo ahorita 36. Técnicamente, toda mi vida he trabajado con la voz sin saberlo. Después estudié comunicaciones con la idea de hacer radio. Lo hice, pero no fue lo que pensé o tal vez la oportunidad no llegó para mí de una manera correcta, trabajé en publicidad, en la parte audiovisual y llegó un momento en que sentí que, como estoy haciendo siempre lo mismo, debería juntar mis pasiones: la actuación y locución con los temas audiovisuales, y encontré en el doblaje una suerte de especialización.

Ahora diriges Torre A, un estudio y escuela de doblaje, ¿por qué surge?

Torre A, en sus inicios, estamos hablando de 2013, era un colectivo artístico solamente, así como yo, había muchas personas, que tenían esta idea de querer hacer doblaje, de impulsar un movimiento, de hacer doblaje de Perú, de juntarnos a practicar, obviamente, todo muy empírico complementábamos oficios y experiencias, y, después, poco a poco, empezó a tomar un poquito más de base y nos dimos cuenta que “está empezando a sonar mejor, a funcionar”.

Como un hobby, ¿cuándo se dan cuenta que puede volverse una carrera?

Cuando en 2015, más o menos, una distribuidora argentina ve los demos que subíamos en Youtube y nos dice “oye, ¿no quieren doblar una película?” Nosotros teníamos, pues, una base técnica audiovisual, podríamos hacerlo, pero la parte del workflow de trabajo la fuimos adquiriendo en el camino. Entonces, ahí como a todos se nos prendió un poquito el foquito de “sí, claro, esto es bastante viable”. Ya la rentabilidad pasa a un plano posterior, pero puede ser posible. Hasta el momento se han doblado casi 25 películas, series de Peacock, una plataforma de streaming bastante grande en Estados Unidos, como Dr. Death y The Best Men, hemos doblado documentales para la WWE y series muy buenas, que están en esa plataforma; todas con doblaje producido en Perú, con actores peruanos, pero también con algunos invitados estelares internacionales que son, afortunadamente, nuestros maestros, y amigos de México, Chile, Argentina, También hemos hecho novelas turcas y rusas y dibujos animados. Y cada vez se doblan más producciones que el mes anterior.

Cuéntame más de la escuela.

Torre A es un estudio de doblaje que hace talleres, que funciona como una escuela,y se complementan. Desde el 2017 estamos haciendo talleres integrales de doblaje donde pasaron más de 300 personas hasta fecha. De ellos, han podido hacer doblaje profesional, aunque sea una línea o hacer ambientes, 175 alumnos, obviamente unos con mayor frecuencia que otros, pero los que se quedaron son la punta de lanza del elenco. Es bonito también entender que el estudio funciona en base a su propio semillero y eso convirtió a Torre A como que en esta idea de negocio de estudio - escuela que ya se replicó en otros lugares.

