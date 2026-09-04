El general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), afirmó que Jhonsson Smith Cruz Torres, señalado como cabecilla de Los Pulpos, estuvo detrás del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla. En entrevista con RPP, indicó que el investigado habría coordinado el hecho desde Bolivia y que varios de los detenidos tuvieron participación directa en el ataque.

Revoredo señaló que algunos de los intervenidos cumplieron funciones durante la ejecución del secuestro y el ataque armado en el que murieron cuatro personas. De acuerdo con la investigación policial, algunos habrían actuado como gatilleros y uno de ellos manifestó que realizó disparos durante el hecho.

Sin embargo, el jefe de la Dirincri explicó que las responsabilidades individuales todavía deben ser contrastadas mediante diligencias y pericias. En ese sentido, precisó que la información obtenida hasta el momento forma parte de una hipótesis técnico-operativa que deberá ser evaluada durante el proceso judicial.

“De la captura de estas personas, uno de los intervenidos indica [que] él disparó, [que] él hizo esto, hizo esto. Es por eso que, en su momento, con otras pericias, se va a establecer eso. De la hipótesis técnico-operativa, de los intervenidos hay personas que han estado directamente en la escena, han sido gatilleros”, indicó en RPP.

Jhonsson Cruz es incluido en la investigación

El general sostuvo que las pesquisas permitieron establecer la presunta vinculación de Jhonsson Cruz con el secuestro de Lara. También informó que el Ministerio Público ya incorporó al investigado en la investigación, mientras permanece detenido en Lima luego de su captura en Bolivia.

Revoredo señaló que la captura de Cruz fue posible tras activar alertas internacionales y realizar coordinaciones con autoridades de otros países. En ese proceso, mencionó la ubicación de Keysi Salvatierra en Bolivia y el apoyo de la PDI de Chile, la Policía boliviana y el Gobierno de Estados Unidos.

Para el jefe policial, el secuestro del empresario fue un error cometido por Cruz que permitió activar las acciones para ubicarlo. Según explicó, la información obtenida a partir de las identidades utilizadas por los involucrados contribuyó a localizar al señalado cabecilla.

“Víctor Alfredo Revoredo Farfán, asumiendo la responsabilidad que se me ha dado, [digo que] él [Cruz Torres] ha dirigido este secuestro [desde Bolivia]”, enfatizó.

Ocho personas están vinculadas al caso

Revoredo informó que, además de los primeros intervenidos, otras tres personas fueron detenidas y quedaron bajo investigación por su posible relación con los hechos. A estos últimos se les incautaron vehículos que, según las pesquisas, habrían sido utilizados durante la ejecución del crimen.

Entre las evidencias reunidas también figuran fotografías relacionadas con el ataque, dispositivos tecnológicos en los que aparecerían chalecos y un arma de largo alcance. La Policía informó además sobre la ubicación de un lugar donde los involucrados presuntamente se habrían reunido antes de cometer el hecho.

Con estas intervenciones, el número de detenidos vinculados al caso asciende a ocho. Revoredo indicó que las evidencias recuperadas serán sometidas a las diligencias correspondientes para determinar el grado de participación de cada investigado.

Patrullero captado cerca del lugar

El jefe de la Dirincri también se refirió a las imágenes de videovigilancia en las que aparece una camioneta policial circulando cerca del vehículo utilizado por los atacantes. Según explicó, el patrullero se encontraba desplazándose para atender una emergencia y su presencia en la zona no estaría relacionada con el secuestro.

Revoredo señaló que esta situación será contrastada con la información obtenida de los teléfonos de los investigados. Horas antes, el teniente general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, había informado que ya fueron identificados los policías que viajaban en dicha unidad.

Lozada precisó que se trataba del conductor y el operador del patrullero, quienes se encontraban atendiendo un accidente de tránsito. También sostuvo que no recibieron una llamada de auxilio ni un requerimiento policial relacionado con el ataque y descartó una vinculación entre los agentes y el hecho criminal.