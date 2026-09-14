Un video difundido por Panorama revelaría que Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, acusado de la masacre de 13 personas en Pataz (La Libertad), seguiría operando su organización criminal desde el penal en Colombia.

Desde dicho centro penitenciario, alias “Cuchillo” permanece a la espera de su extradición al Perú y, según las imágenes, el criminal continuaría operando desde la comodidad de su celda.

En el material, grabado durante un día de visita, “Cuchillo” realiza una videollamada con presuntos cómplices en Perú y se muestra lo que sería su celda. Al girar el celular, se observa a otros internos colombianos con quienes habría entablado una amistad, todos con teléfonos celulares. Sobre una mesa se aprecian botellas de agua y licor, mientras “Cuchillo” sostiene un vaso de bebida.

Sumado a ello, el dominical reveló fotografías donde Miguel Antonio Rodríguez vestiría ropa limpia, cabello recortado y con el mismo estilo, lo que demostraría que no ha cambiado mucho desde su captura del 15 de mayo de 2025.

Las investigaciones señalan que “Cuchillo” operaría desde su celda, manejando su organización criminal en Pataz, y su aliado estratégico sería Jolin Bazan, jefe de “La Jauría”.

CRIMEN EN PATAZ

Rodríguez Díaz es acusado de liderar una organización dedicada a usurpar y desalojar minas mediante la violencia. El grupo disparaba contra las bocaminas, secuestraba a trabajadores y los lanzaba a abismos. Su nivel de crueldad alcanzó su punto más alto a fines de abril de 2025, cuando sus hombres ingresaron a un socavón y asesinaron a 13 miembros de seguridad de una mina, en un ataque que buscaba sembrar terror.

Desde entonces, se convirtió en uno de los criminales más buscados del país.

Al respecto, Pedro Yaranga, docente en Ciencia Política y especialista en Seguridad Integral, sostuvo que “Cuchillo” continúa al mando de la organización criminal. Advirtió que, en caso de concretarse la extradición, las autoridades deberán trasladarlo a un penal donde se impida la comunicación con el exterior.