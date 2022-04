¿Qué es el virus coxsackie? En las últimas semanas el Ministerio de Salud (Minsa) anunció un brote de una enfermedad viral que viene afectado a menores, sobre todo de varias regiones de la selva del país, en coincidencia con el inicio de las clases escolares.

Este brote de la enfermedad de mano, pie y boca (EMPB), de acuerdo con la alerta epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), es ocasionado por el virus coxsackie y es existe el riesgo de que se siga expandiendo.

La situación que coincide con el inicio del año escolar después de dos de pandemia por el COVID-19, llama la atención y preocupa a los padres de familia, pero, ¿de qué se trata este virus? ¿Qué tan contagioso y peligros es?; y ¿Qué enfermedades causas?

¿QUÉ ES EL VIRUS COXSACKIE?

El coxsackievirus, o virus Coxsackie, es un virus perteneciente a la familia Picornaviridae, del género Enterovirus (que también incluye a los virus de la poliomielitis y de la hepatitis A). Su nombre proviene de la ciudad de Coxsackie, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), donde fue aislado por primera vez. Este virus pertenece al grupo de los llamados enterovirus y sus infecciones ocurren con mayor frecuencia en niños pequeños, generalmente durante el verano y el otoño, como está ocurriendo hoy en día en el Perú. En el brote detectado en el país, la mayoría de los casos afecta a niños entre 5 y 7 años.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL VIRUS COXSACKIE?

Se trata de un virus muy contagioso y una de las causas de transmisión es la falta de higiene. Se contagia a través de las secreciones de la nariz, saliva, mucosidad y el líquido de las ampollas. Se propaga por la tos, estornudos, contacto directo con la persona enferma, a través de las heces, contacto con objetos contaminados, como juguetes, cubiertos, etc. Su periodo de incubación es de 4 a 6 días.

Las madres pueden contagiar la infección a los recién nacidos durante el parto o inmediatamente después de este, en estos casos los síntomas pueden aparecer dentro de las dos semanas posteriores al parto.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE EL VIRUS DE COXSACKIE?

Los síntomas del virus de coxsackie pueden ser variados, aunque en la mitad de los casos la infección es asintomática. Sin embargo, estos son algunos de los malestares que pueden causar en los casos leves:

Fiebre alta. (puede durar tres días).

Dolor de cabeza.

Dolores musculares.

Dolor de garganta.

Molestias estomacales o náuseas.

¿QUÉ ENFERMEDADES PUEDE CAUSAR EL VIRUS DE COXSACKIE?

Aunque en la mayoría de los casos, solo se presenta como una infección similar a la gripe, que desaparece sola; en algunas personas, el virus de coxsackie puede provocar infecciones más graves, que puede mandar al hospital, como:

Miocarditis.

Pericarditis.

Conjuntivitis hemorrágica aguda.

Pleurodinia intensa (dolor pleurítico severo e infeccioso o Enfermedad de Bornholm).

Fiebre aftosa humana o Enfermedad de “la mano, el pie y la boca”.

Meningitis.

Onicomadesis (Despegamiento de la uña que comienza en la lúnula).2

Cistitis aguda.

Herpangina.

Encefalitis, una infección cerebral.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE MANO, PIE Y BOCA?

La enfermedad de mano, pie y boca, un tipo de síndrome por virus de coxsackie. Causa ampollas rojas y dolorosas en la lengua, las encías, el paladar, el interior de las mejillas, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA EL VIRUS DE COXSACKIE?

No hay un tratamiento específico para las infecciones por coxsackievirus. Los antibióticos no son efectivos para tratar el coxsackievirus ni ninguna otra infección viral. Los médicos generalmente recomiendan reposo, líquidos y analgésicos o antifebriles de venta libre cuando corresponde. La mayoría de los casos de infección por coxsackievirus no presentan complicaciones y se resuelven en una semana aproximadamente.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL VIRUS DE COXSACKIE POR LOS QUE DEBERÍA LLAMAR AL MÉDICO?

De acuerdo con Kids Healt, en los casos que debe llamar al médico son los siguientes:

Fiebre superior a 100,4 °F (38 °C) en el caso de bebés menores de 6 meses y superior a 102 °F (38,8 °C) en niños mayores.

Falta de apetito.

Problemas para alimentarse.

Vómitos.

Diarrea.

Dificultad para respirar.

Convulsiones.

Somnolencia inusual.

Dolor en el pecho o el abdomen.

Llagas en la piel o dentro de la boca.

Dolor de garganta muy intenso.

Fuerte dolor de cabeza, en especial con vómitos, confusión o somnolencia inusual.

Rigidez de cuello.

Ojos enrojecidos, inflamados y con lágrimas.

Dolor en uno o ambos testículos.

¿CÓMO PUEDO PREVENIR EL CONTAGIO DEL VIRUS COXSACKIE?

El coxsackievirus no tiene vacuna, pero una buena medida de prevención es de la transmisión se pueda reducir mediante mejoras en la higiene y las condiciones de vida. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), emitió las siguientes recomendaciones para evitar contagiarse:

Lavarse de manera constante las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos (lavarse después de ir al baño, toser y estornudar).

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que es una probable vía de infección

Limpiar y desinfectar las superficies como las manijas de la puerta y juguetes de niños.

Evitar el contacto con personas infectadas y compartir objetos personales (Incluyendo cubierto y platos)

Aislar los casos identificados en el hogar (desde la fecha de inicio de síntomas hasta la remisión de los mismos en 7 a 10 días).

¿QUÉ PASA SI SE DETECTA UN CASO DE VIRUS COXSACKIE EN EL SALÓN DE CLASES?

Cuando se identifique un caso en la institución educativa del nivel inicial o de menor nivel, se debe disponer la cuarentena del aula implicada y de detectarse contactos con familiares (hermanos, primos) en otras aulas, se debe ampliar la investigación y evaluar la pertinencia de la cuarentena.

La cuarentena del aula se indicará por un periodo similar al asilamiento (hasta 10 días) y en ausencia de nuevos casos probables. Frente a casos presentados en poblaciones cerradas estos deberán ser comunicados de inmediato al establecimiento de salud de la jurisdicción.