La visita del papa León XIV a Ucayali movilizaría a unas 130 mil personas que participarían en las actividades programadas, estimó hoy el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Ucayali, Rubén Adolfo Serna Leviau.

En diálogo con la Agencia Andina, Serna Leviau indicó que la mayor afluencia de visitantes se concentrará entre el sábado 14 y el lunes 16 de noviembre, periodo en el que se espera una mayor demanda de servicios vinculados con la atención de turistas y participantes de las actividades religiosas.

El dirigente empresarial sostuvo que los sectores hotelero y gastronómico serán los principales beneficiados por esta movilización. “En principio, el sector hotelero, el sector de bebidas y comidas”, señaló al referirse a las actividades económicas que recibirán un mayor impacto por la llegada de visitantes.

Asimismo, informó que los prestadores de servicios vienen adoptando medidas para ampliar su capacidad de atención y responder a la demanda prevista durante la visita papal. “Están incrementando su capacidad para poder atender este gran número de personas”, apuntó.

Sin embargo, Serna Leviau no precisó cuántos restaurantes, establecimientos comerciales o empresas de transporte han ampliado sus servicios ante la llegada de los peregrinos. La estimación de 130 mil participantes refleja la expectativa de movimiento que generarán las actividades relacionadas con la visita del pontífice.