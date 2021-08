El sentenciado exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón fue captado recorriendo un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud), acompañado de una comitiva, y recibió el insulto de un ciudadano que grabó con su celular.

“Cómo va a ser ministro, no puede ser ministro, no puede ser nada acá, sinvergüenza. Sáquenlo, afuera. ‘Mald”·$”’, se salió con su gusto”, se le escucha decir a la persona que registró el momento con su móvil.

Ante esto, el excongresista de la República Franco Salinas usó su cuenta de Twitter para pedir explicaciones al fundador del partido político Perú Libre y quién lo autorizó para recorrer el centro médico.

Sr @VLADIMIR_CERRON puede explicar Ud qué hace caminando por los interiores de @EsSaludPeru , cuál es el motivo y quién lo autorizó? Fue @FioreMolinelli ? @MTPE_Peru ? https://t.co/gCD6rOY5un pic.twitter.com/tU6aV9BfbB — Franco Salinas (@FrancoSalinasL) August 2, 2021

SE VACUNÓ

Vladimir Cerrón publicó una fotografía en la mencionada red social para informar que fue vacunado contra la COVID-19 tras hacer cedido su turno en Huancayo.

“Esperamos nuestro turno. Sin privilegios. Después de haber cedido en 3 ocasiones mi turno de vacunación en Huancayo a los que estaban en primera línea, hoy me vacuné la primera dosis. Miles no tuvieron esta oportunidad, si aun no lo has hecho hazlo”, escribió.

¿Qué dijo Fiorella Molinelli?

La presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli fue consultada sobre el sentenciado exgobernador regional y afirmó que recién había tomado conocimiento y que será la primera en pedir información del porqué recorría el hospital.

“El video ha llegado justo cuando estaba esperando la entrevista, seré la primera en pedir información al respecto. Me he enterado aquí de ese video”, contestó en Panorama.

