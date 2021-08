Nano Guerra García, parlamentario de la bancada de Fuerza Popular, afirmó que no tiene temor de perder su curul en el Congreso de la República como posible consecuencia en su lucha por defender la Constitución Política del Perú de 1993, frente a los cambios que pretende instaurar el gobierno de Pedro Castillo.

“Días intensos (se vienen) en los que, tengan la seguridad, sabremos defender la institución, Constituciones, institucionalidades y en el que no tendremos ningún problema, ni temor. Si es necesario perder nuestras curules, será así”, dijo el legislador en diálogo con Sin Media Tintas.

Ante la pregunta sobre si está abierta una posibilidad de vacancia al mandatario, el congresista del partido fundado por Keiko Fujimori aclaró que se refería ante una escenario de disolución del Parlamento.

“Lo que he dicho es que si alguien pretende que nosotros vamos a tener miedo porque disuelvan el Congreso, no tenemos ese temor. Ojalá (no lleguemos a ese punto) y espero que no sea así”, manifestó en el espacio que se transmite por Latina.

Comisiones que interesa a Fuerza Popular

Nano Guerra sostuvo las comisiones del Congreso que le parecen importantes y que tengan contrapeso al gobierno de Pedro Castillo.

“Constitución, también la de Salud, es muy importante que los peruanos podamos tener un espacio para saber qué pasó con la pandemia, el manejo del COVID. La Comisión de Presupuesto también es importante que creemos que puede ser un contrapeso y la de Fiscalización”, expresó.

Según el parlamentario fujimorista, lo más probable es que las comisiones del Legislativo sean “un poco más chocolateado”. “Nosotros creemos fundamental tener estas comisiones, no como Fuerza Popular, sino que estén en manos no en el partido de Gobierno”, indicó.

