A partir de mañana, hasta el sábado 13 de diciembre, arranca la I Feria Internacional de Cacao de Excelencia Perú -FICACAO 2025 que reunirá a productores cacaoteros de las cinco regiones que conforman el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Será en la ciudad de Pichari, provincia de la Convención Cusco y se espera convocar a más de 5 mil visitantes, quienes también podrán hacer la Ruta del Cacao, trasladándose a fincas cacaoteras, plantas de procesamiento de cacao y chocolate, así como a laboratorios in vitro de cacao, informó el presidente del comité organizador de FICACAO-Pichari 2025, Hernán Palacios Tinoco.

Precisó que las marcas de cacao y derivados que se presentarán n la feria corresponden a organizaciones cacaoteros del VRAEM, y emprendimientos privados que manejan de forma óptima la postcosecha para el mercado externo, además de tener el reconocimiento internacional en la industria chocolatera de especialidad.

Sostenible

Entre las marcas, destacan las lideradas por mujeres como “Tsinane”, de la Cooperativa Agraria Agroindustrial Q’ori Warmi Ltda; “Otaris”, de la Asociación Agroindustrial de Mujeres Productoras de Cacao y Café del VRAEM; “Chocotambo”, de la Asociacion de Mujeres Vencedoras y Emprendedoras de Tambo del Ene; y “Mallichiy”, de la Asociacion AGROECOVRAEM.

De otro lado, otras de las actividades que se tendrá en la feria es el Concurso Nacional de la Mejor Finca de Cacao, para impulsar la adopción de prácticas agrícolas sostenible en este cultivo. “También el Concurso Manos Cacaoteras que consiste en el corte y despepitado del cacao”, explicó Palacios Tinoco.

Compradores

Así también, en la que se denomina la clínica empresarial, a cargo de Promperú, compradores procedentes de Canadá, Rusia, Bélgica, EE.UU. y Japón acudirán a las plantaciones cercanas y sostendrán reuniones técnico-comerciales con los productores.

Por su parte, el Ministerio de la Producción (Produce), organizará la rueda de negocios nacional con más de diez compradores corporativos del país.