El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, calificó como “absurda, ridícula e irresponsable” la investigación abierta contra la mandataria por las muertes durante las protestas contra su gobierno. El pronunciamiento se da luego de que la jefa de Estado solicitara a la Fiscalía cerrar las investigaciones contra Ruth Bárcena, la mujer que la agredió en una actividad oficial en Ayacucho.

“ (La investigación contra Dina Boluarte) es absurda, ridícula e irresponsable (...). Es absolutamente inconstitucional. Y, además, provocadora, soportadora de narrativas imaginarias como ‘Dina Asesina’, ‘Dina Genocida’. (Además), no son protestas. Quiero rechazar enérgicamente el adjetivo de protestas. Fueron manifestaciones violentas y políticas”, expresó en diálogo con RPP.

“Una situación de violencia inédita que hemos visto nosotros ha provocado una situación lamentable, que la lamentamos todos. Porque nadie ha mandado a generar víctimas”, acotó.

La defensa legal de Boluarte recalcó que la investigación por los fallecidos en las protestas es el verdadero culpable de que Bárcena, viuda de uno de los decesos en las movilizaciones sociales, vea a la presidenta como “la victimaria de su víctima”.

“Esa agresora, con una emoción que es propia de ser deuda de una víctima, pudo ser expuesta en su propia integridad por una legítima respuesta de los equipos de seguridad si es que finalmente hubiera podido percibir el ataque a la presidenta”, afirmó.

“En el imaginario de la señora Bárcena hay alguien que ha sido victimario de su víctima. Y esa es una irresponsabilidad de la existencia de esta investigación, porque ha soportado de narrativas de todo tipo que finalmente han terminado precisamente con esta situación que sirve de soporte para presentar a la presidenta de la República como una eventual victimaria del deudo de esta señora”, concluyó.

Finalmente, Campos anunció que el miércoles 24 de enero, se presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra la denuncia constitucional presentada por la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por las muertes en las protestas.

“ El amparo es contra la denuncia constitucional que se ha puesto en primer lugar (por 6 muertes) y contra toda la investigación . No tiene ningún tipo de soporte fáctico. Esto requiere primero establecer en los 49 casos, caso por caso, (...) darle la posibilidad al policía de decir algo. No condenarlo en los medios. No generar la absurda relación de víctima-victimario de una presidenta de la República que no tiene nada que ver”, explicó.

