Luis Pérez Arroyo, abogado del coronel PNP Harvey Colchado, suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), respondió a los cuestionamientos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre la compra de un equipo hecho por la división que hoy está inoperativo.

En un reportaje de Panorama, el letrado negó que el mencionado aparato haya servido para chuponeo, como refirió el titular del Interior.

“Este equipo no fue para chuponeo, fue para geolocalización. La tercera fase de este equipo podría ser para chuponeo, pero no se compró para eso, sino para localización”, explicó.

Se trata del equipo localizador SEPTIER, el cual tuvo un costo de un millón 264 mil soles, y es capaz de ubicar a cualquier objetivo de la justicia con solo rastrear su celular. El ministro ha declarado que SEPTIER no funciona y se desconoce donde está. Sin embargo, Pérez Arroyo refirió que en mayo de 2019, la Policía solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones un permiso de internamiento definitivo del equipo. Esto no ocurrió porque no funcionara.

“No está malogrado, no se calibró de acuerdo con las bandas de geolocalización peruanas. Es decir, lo que se hizo fue comprar un equipo que no se calibró adecuadamente para Perú y en el proceso de calibración es que vino la pandemia en 2020. Y cuando vino el proceso de calibración, vino la actualización de software, ya es ahí donde se ha estancado el tema”, aclaró el abogado del coronel Colchado.





El coronel Colchado fue abordado por Panorama, para conocer su lado de la historia respecto a los cuestionamientos, pero se negó a hablar debido a que no cuenta con permiso de su comando. La luz verde finalmente tendrá que salir de Juan José Santiváñez.

“Disculpe, no puedo dar declaraciones. Tengo que tener permiso de mi comando. Ya cuando me dé el permiso mi comando, voy a poder declarar. (He solicitado este permiso) desde hace más de una semana”, aseguró Colchado mientras ingresaba al inmueble donde reside.





