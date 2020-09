Roberto Pereira, el abogado del presidente Martín Vizcarra, presentó los argumentos por los que el Congreso no debe vacar al jefe de Estado porque no puede sancionar presuntos delitos, tras la difusión de audios sobre el caso Richard Cisneros, más conocido como “Richard Swing”.

Durante su intervención ante el pleno para refutar los fundamentos de la moción de vacancia, Pereira afirmó que los cuestioamientos hacia el mandatario están en etapa de investigación y que la competencia para llevar adelante estas pesquisas es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público.

“El Congreso no investiga delitos, lo que hace el Congreso es descartar motivaciones políticas, es depurar la investigación. En el caso de las comisiones, investiga hechos de interés público, elabora un informe y si es un funcionario acusa constitucionalmente. El Congreso no investiga delitos. Es una opinión que ha sido respaldada por el Tribunal Constitucional, cuando dice que la competencia del Ministerio Público no puede ser asumida por el Congreso ni ninguna otra institución”, aseveró en su exposición.

“Cuando analizamos este tema vemos que no son hechos corroborados, son indicios, no hay nada definitivo, son hechos que una vez que se corroboran pueden ser fuente de sanciones. Vacar es alejarlo del cargo al presidente, eso solo se puede hacer cuando haya hechos comprobados”, agregó.

EN VIVO SESIÓN DE VACANCIA DE MARTÍN VIZCARRA

En esa línea señaló que la Constitución establece los supuestos específicos por los que se puede vacar al presidente por delitos e indicó que en este caso las acciones ilícitas tienen que está debidamente probadas por los órganos correspondientes.

“Esta moción carece de una mínima tipificación de lo que sería una vacancia por incapacidad moral, alguien podrá decir que la incapacidad moral no tiene que ver con delitos, pero aún así no se puede hablar de que haya fundados elementos porque para eso tendría que haber evidencia concluyente”, manifestó.

Martín Vizcarra afronta una moción de vacancia tras la difusión de unos audios que lo comprometen en coordinaciones con las exfuncionarias de Palacio Mirian Morales y Karem Roca, sobre las versiones que brindarían ante el Ministerio Público sobre los ingresos que tuvo el cantante Richard Cisneros, también conocido como ‘Richard Swing’, a Palacio de Gobierno.

El pasado viernes 11 de setiembre, el pleno del Congreso admitió a debate la referida moción con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Se requieren de 87 votos para aprobar la vacancia presidencial.