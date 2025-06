David León, abogado de la exprimera dama Nadine Heredia, informó que la empresa Novonor, antes conocida como Odebrecht, ha solicitado a la justicia de Brasil que se exija al Perú la devolución de los medios probatorios utilizados en el caso Lava Jato. Según explicó, la firma sostiene que hubo un incumplimiento del acuerdo de lenidad suscrito con las autoridades peruanas.

En declaraciones al programa Ampliación de Noticias de RPP, el letrado precisó que la solicitud apunta a los documentos y declaraciones de funcionarios vinculadas al sistema My Web Day B y Drousys, empleados por el Ministerio Público en el proceso contra su defendida y el expresidente Ollanta Humala.

León señaló que estas pruebas no tendrían origen peruano, sino brasileño, y que en ese país ya fueron declaradas inválidas por no haberse respetado el debido proceso. Afirmó que, por ese motivo, no deberían ser utilizadas en los juicios seguidos en el Perú.

El abogado también cuestionó el enfoque del fiscal Rafael Vela, indicando que se ha dado por hecho que los sistemas fueron analizados por peritos peruanos, cuando en realidad no se habría cumplido con los procedimientos de cadena de custodia exigidos por la justicia brasileña.