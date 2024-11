Joseph Campos, abogado de Nicanor Boluarte, tildó de “inconstitucional” la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho luego de que dictara 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de Dina Boluarte, quien es investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el caso ‘Waykis en la Sombra’.

En una entrevista con Canal N, la defensa de Boluarte indicó que dicha decisión no es más que la crónica de una muerte anunciada, pues Concepción Carhuancho había adelantado una opinión en una de las clases de leyes que imparte, fuera de su función como juez.

“Esto no viene con sorpresa. Él (el juez Richard Concepción) había adelantado una opinión y se le había pedido que se aparte para que, efectivamente, otro juez conozca el pedido del Ministerio Público, ente que también habría que cuestionarse su participación; pero bueno, esencialmente el que había salido en unas clases, poniendo públicamente como símbolo de la corrupción a ciertos personajes, entre ellos, Nicanor Boluarte, evidentemente ya tenía una disposición para eso”, sostuvo Campos.

Asimismo, dijo que luego de revelarse las imágenes del juez impartiendo clases y llamando corrupto al hermano de la mandataria, le correspondía apartarse de dicho proceso.

“Lo correcto hubiese sido que lo juzgue otro juez”, expresó.

“Imaginemos que él se pone a dictar una clase, cosa que está por debajo de la función constitucional que él tiene, que es ser juez. Cuando él hace sus clases y habla de temas de corrupción y pone como imagen de los personajes que lo representan, una de ellas de Nicanor Boluarte, eso es un adelanto de opinión”, agregó.

Cuando fue consultado sobre el paradero de su cliente, el abogado segura desconocer donde está y, en caso esté prófugo de la justicia, dejó en claro que no participó en su escape. No obstante, señaló que el hecho de que no haya asistido a las últimas audiencias es sinónimo que busca proteger su libertad con esta “decisión humana”.

“Yo creo que él está tomando una decisión humana y como consecuencia de algo que él ha hecho previamente y que lamentablemente el juez Concepción Carhuancho no tomó en consideración lo que se le dijo. [...] Esta decisión es inconstitucional, entonces, frente a esto, lo que hace Nicanor Boluarte es proteger su libertad y no participar de este show”, sostuvo.

