El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, aseguró que es responsabilidad del Ministerio Público que se estén filtrando las versiones que están dando investigados como Bruno Pacheco a pesar de que debe ser información reservada.

En declaraciones ante la prensa este miércoles, mientras llegaba a Palacio de Gobierno, el abogado calificó como “ilegal” esta situación y dijo que el Poder Judicial podría pronunciarse si es que sigue difundiéndose información de las investigaciones que involucran al jefe de Estado.

“Se está violando la ley [...] Este festival de filtraciones fiscales y policiales es ilegal. Anuncio acá que el Ministerio Público está actuando de manera ilegal en comparsa política para poder generar una narrativa de vacancia o suspensión del presidente de la República”, acusó Espinoza.

El representante legal del presidente aseguró que el Código Procesal Penal prohíbe que actuaciones procesales “deben ser absolutamente reservadas”.

“El Ministerio Público no puede jugar a hacer política. El Ministerio Público tiene que investigar y tiene que respetar los cauces de la legalidad. Si es que la fiscalía no termina con el festival de filtraciones, va a ser el juez el que censure a la fiscalía a través de la tutela de derechos que he anunciado presentar”, advirtió.

Benji Espinoza dijo que es responsabilidad exclusiva de la fiscalía que se filtren testimonios como el de Bruno Pacheco, recientemente convertido en aspirante a colaboración eficaz, pero aseguró que Pedro Castillo se encuentra tranquilo a pesar de esto y a pesar de la posibilidad de que el exministro Juan Silva también se entregue a la justicia.

“No hay ningún temor, ningún miedo. Hay absoluta tranquilidad, serenidad porque el presidente se sabe inocente y quien se sabe inocente no teme”, respondió al ser consultado sobre los dichos del abogado de Silva, quien no descartó que el exministro acuda a la fiscalía para ser colaborador eficaz.