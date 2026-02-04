El Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecop) de Lima Centro abrió una investigación tras revelarse que cinco jóvenes que se reunieron con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno, consiguieron trabajo en el Estado.

Pesquisa

De acuerdo con información a la que accedió Correo, las diligencias preliminares, por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado, están a cargo de la fiscal Roxana Espinoza Páucar.

Las investigaciones “contra los que resulten responsables” se ejecutarán de manera conjunta en sede policial, con personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional.

Aunque las diligencias no incluyen al mandatario, si se determinara una presunta responsabilidad suya el caso tendría que derivarse al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

El inicio

La Fiscalía abrió el caso luego de que un reportaje periodístico revelara que cinco presuntas allegadas al mandatario fueron contratadas en puestos clave del Despacho Presidencial u otras entidades del Estado.

Una de ellas es Guadalupe Vela Ramírez, quien fue contratada en Essalud 20 días después de reunirse con el gobernante. Posteriormente, obtuvo un puesto de locadora FAG en el Ministerio del Ambiente.

Cristina Beraun Rojas, asimismo, consiguió una orden de servicio para labores de comunicación interna por 6,500 soles, mientras que Violeta Beas Otero fue designada en la Secretaría Nacional de la Juventud del Perú (Senaju).

Fiorella Melgarejo Sánchez, en tanto, obtuvo una orden de servicio en el Despacho Presidencial por 11 mil soles.

Finalmente, Alicia Camargo Leiva, accedió a un contrato FAG en la Secretaría General de Palacio de Gobierno.

Todos estos contratos se dieron entre octubre y diciembre del 2025.