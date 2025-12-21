La anulación de las elecciones primarias de Acción Popular por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y su inevitable salida de las comicios 2026 ha generado pugnas tan intensas como la que ahora enfrentan Víctor Andrés García Belaunde y Alfredo Barnechea.

En general, la percepción es que el frustrado candidato presidencial fue por lo menos uno de los grandes responsables de la debacle electoral, en la que también competían Julio Chávez y el propio “Vitocho”, entre otros.

El pasado domingo, en Cuarto Poder, García Belaunde apuntó a los excandidatos Barnechea y Chávez, y los acusó de haber mostrado una “ambición desmedida, absurda, irresponsable e infantil”.

Luego, con Milagros Leiva (Siempre a las 8), sostuvo que el falso ganador de las primarias “ha hecho la trampa o ha permitido que la hagan para él”.

“Hay una responsabilidad. Lo cierto es que ha habido trampa porque he visto actas donde hay 200 votos a favor de uno y cero para el resto. Estadísticamente es imposible”, señaló.

Reacciones

Luego de ello, Barnechea no se quedó callado. En declaraciones a la prensa, calificó a García Belaunde como una persona con “ambiciones sin límites” y aseguró sobre sí mismo que solo busca defender la integridad del partido fundado por Fernando Belaúnde.

En la réplica, “Vitocho” acusó a Barnechea de beneficiarse de alianzas internas con “Los Niños”, grupo de congresistas de Acción Popular investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

“Ilich López trabaja para él y la señora Pajuelo, que hace el cambiazo (de votos), trabaja también para Ilich López”, aseguró a Perú 21.

Lejos de fumar la pipa de la paz, Barnechea también le ha dicho a “Vitocho” que si alguien tiene alguien ambiciones sin límites ha sido Víctor Andrés.

“Ha sido candidato a la presidencia, donde sacó solamente tres votos, lamento que nadie haya querido votar por él, y luego es cabeza de lista al Senado, porque eso lo pactó con el señor Julio Chávez”, dijo a RPP.