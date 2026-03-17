La bancada de Acción Popular programó una reunión para este martes con el propósito de acordar su posición respecto al voto de confianza hacia el gabinete ministerial liderado por la premier Denisse Miralles. El encuentro adquiere relevancia considerando que la exposición de los ministros se desarrollará este miércoles 18 de febrero en el hemiciclo legislativo.

Juan Carlos Mori, titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, reveló que la agrupación mantiene ciertas inquietudes surgidas tras el diálogo sostenido la semana pasada con la premier. El congresista indicó que esas dudas pendientes deben resolverse antes de articular una postura conjunta de la bancada.

Juan Carlos Mori, congresista de Acción Popular, sobre el voto de confianza a la premier Miralles: Tenemos ciertas inquietudes. Vamos a tener una reunión de bancada para definir la postura. Yo sí voy a dar el voto



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/prQ0jXtDfS — Canal N (@canalN_) March 16, 2026

Mori detalló que durante la reunión del martes pasado con Denisse Miralles, los legisladores escucharon las propuestas del Ejecutivo y también elevaron inquietudes que consideran prioritarias para el Estado. El parlamentario anticipó que esperan concretar la sesión de bancada mañana o a más tardar temprano el miércoles para definir su orientación definitiva.

“Después de la reunión que tuvimos el martes pasado con la presidenta del Consejo de Ministros, escuchamos las propuestas y también les hicimos llegar algunas que se deben atender como parte del Estado. Esperamos que el día de mañana o a más tardar a primeras horas del miércoles podamos tener una reunión de bancada y definir la postura”, declaró Mori tras una sesión de su comisión.

El legislador también dejó clara su posición personal frente al voto de confianza que se avecina. Mori informó que ya tomó la decisión de apoyar al equipo ministerial encabezado por la actual jefa del gabinete.

Otras posturas en la bancada

Edwin Martínez, también miembro de la bancada, coincidió con esa postura favorable y fundamentó su respaldo en la necesidad de priorizar propuestas concretas sobre cambios constantes en la conducción ejecutiva. El congresista enfatizó que la política debe entenderse como servicio público y no como negocio particular, subrayando que los cambios frecuentes de gabinetes terminan perjudicando al país.

Martínez también aclaró que dentro de su agrupación parlamentaria no existen imposiciones respecto al sentido del voto de cada legislador. El parlamentario sostuvo que las decisiones se toman de manera autónoma por cada congresista sin que exista una directriz vinculante desde la bancada.

En contraste con esa posición, Ilich López anunció que planteará abiertamente su rechazo al gabinete durante la reunión interna de la agrupación. El legislador considera que Acción Popular debería votar colectivamente en contra del equipo ministerial.

La falta de consenso al interior de Acción Popular evidencia las tensiones que atraviesan las bancadas ante el pedido de confianza del Ejecutivo. Mientras algunos congresistas ya definieron su apoyo individual, otros mantienen reservas significativas que podrían influir en el resultado final del escrutinio parlamentario.